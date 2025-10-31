Desaparece joven reynosense con autismo en Monterrey

De acuerdo con información oficial, presuntamente habría sido contactada por una persona en redes y posteriormente abordó un autobús con destino a Monterrey

La búsqueda de Kimberlly Luna Montelongo, joven de 19 años reportada como desaparecida desde el 25 de octubre en Reynosa, continúa movilizando a autoridades y ciudadanos, luego de que su madre, Viridiana Montelongo, denunciara el caso públicamente a través de redes sociales.

La joven, quien cuenta con diagnóstico dentro del espectro autista, fue vista por última vez al salir de su escuela y vestía pantalón de mezclilla azul, blusa negra y tenis blancos con negro.

De acuerdo con información oficial, presuntamente habría sido contactada por una persona vía redes sociales y posteriormente abordó un autobús con destino a Monterrey.

Las primeras indagatorias realizadas por la Fiscalía de Tamaulipas señalan que Kimberlly viajó en una unidad de la línea Noreste Plus con salida a las 9:30 de la mañana.

La última ubicación de su teléfono se registró en el municipio de García, en el área metropolitana, lo que ha llevado a autoridades de ambos estados a coordinar esfuerzos.

En una transmisión en vivo, la madre de la joven solicitó apoyo urgente al gobierno federal y estatal para acelerar la búsqueda, al destacar la vulnerabilidad de su hija y el riesgo que podría enfrentar.

El boletín oficial de búsqueda permanece activo, y las autoridades piden la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a la localización de Kimberlly.

Los reportes pueden realizarse al 911 o a los números de contacto de las fiscalías de Tamaulipas y Nuevo León.

Hasta el momento, la madre señala que continuará difundiendo el caso y pide que no se detenga el operativo hasta dar con el paradero de su hija.