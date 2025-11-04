Desaparece familia completa en Reynosa sin dejar rastro

A cuatro días de la desaparición, y pese a que entre los no localizados hay una menor con discapacidad, autoridades siguen sin activar Alerta Amber o protocolos

Una familia de cuatro integrantes desapareció de manera misteriosa en la colonia Hacienda Las Fuentes de Reynosa, sumándose a la creciente lista de personas no localizadas en la frontera. Los hechos ocurrieron el pasado jueves 30 de octubre, cuando familiares y vecinos dejaron de tener contacto con ellos.

De acuerdo con Raúl Flores, familiar de los desaparecidos, la familia está integrada por Berenice Flores Flores, de aproximadamente 38 años; su esposo Heriberto González Santes, de 38 años; su hija Claudia Estefanía González Flores, de 10 años, y un sobrino de su cuñado, de 20 años de edad.

Flores relató que acudió al domicilio tras no obtener respuesta a sus llamadas. Al llegar, encontró la vivienda en penumbras, con las puertas entreabiertas y sin señales de violencia, pero también sin rastro alguno de los habitantes.

“Al llegar al domicilio encontré la casa todo oscuro, ingresé y al entrar las puertas estaban entrecerradas; fue más extraño cuando abrí la chapa de una puerta y se abrió sola, sin necesidad de forzarla ni nada”, narró el familiar.

El padre y la madre, ambos empleados de maquiladora, desaparecieron junto a su hija y el joven sobrino sin que hasta ahora existan indicios que expliquen su paradero.

Ante la falta de información, colectivos de búsqueda de distintas partes de Tamaulipas se unieron para realizar rastreos en zonas cercanas al domicilio y en la periferia de la ciudad. Según los grupos, la situación se ha vuelto alarmante por el incremento de casos similares registrados en los últimos días.

Elvira Ramírez, vocera del colectivo “Buscando tus pasos”, confirmó que este no es un hecho aislado.

“No te puedo acertar, pero ahorita nada más una familia, es una familia de cuatro integrantes, súmale otra familia de dos integrantes y otros dos que son del día de hoy… estamos hablando de una cifra alarmante”, advirtió.

A pesar de que ya transcurrieron cuatro días desde la desaparición y entre las personas no localizadas se encuentra una menor con discapacidad, las autoridades no han emitido la Alerta Amber ni activado los protocolos de búsqueda inmediata.

La vocera del colectivo denunció la tardanza en la actuación de las autoridades.

“La denuncia está desde el día viernes y apenas ahorita viene la Comisión Estatal de Búsqueda para hacer una búsqueda inmediata, cuando se tendría que haber hecho al minuto uno, más tardar el sábado para que todos estuvieran ya activos con la Alerta Amber. Hay una crisis total”, lamentó.

Por su parte, Raúl Flores subrayó la vulnerabilidad de la menor desaparecida.

“La niña tiene una discapacidad, no es una niña como todos que habla y corre como un niño normal. Lleva control con el neurólogo, es una niña muy vulnerable”, señaló.

Mientras las autoridades estatales y federales continúan sin pronunciarse oficialmente, familiares y colectivos mantienen las búsquedas por su cuenta, con la esperanza de encontrar con vida a la familia desaparecida y de que casos como este no queden en el silencio ni la impunidad.