Desalojo de casino desata enfrentamiento con trabajadores

Empleados que exigían el pago de tres quincenas impidieron un embargo judicial, lo que derivó en un operativo de la Guardia Estatal y caos vial

Una orden de desahucio ejecutada en las instalaciones del Casino Winner escaló en violencia y caos cuando cerca de 200 empleados, quienes se encontraban atrincherados en protesta por la falta de pago de sus salarios, se enfrentaron a las autoridades judiciales y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

El conflicto inició cuando representantes del Poder Judicial, respaldados por la Guardia Estatal, intentaron dar cumplimiento a una orden federal derivada de un litigio civil por la terminación de un contrato de arrendamiento.

Según lo explicado por el representante del Poder Judicial presente en el lugar, la diligencia tenía como objetivo el desalojo y embargo de bienes ante la falta de pago de la renta del inmueble.

La desesperación de los trabajadores al conocer la intención de las autoridades de incautar el equipo y bienes del casino, los empleados, que aseguran tener tres quincenas sin recibir su sueldo, impidieron el acceso a las instalaciones.

"No nos vamos a quitar; hemos tenido paciencia, pero si se llevan las máquinas, nos vamos a quedar sin nada", declaró una de las trabajadoras afectadas.

La situación alcanzó un punto crítico cuando, ante la resistencia de los manifestantes, el abogado que representaba a los trabajadores fue detenido por las fuerzas de seguridad y trasladado ante el juez calificador por obstrucción a la justicia, lo que desató la indignación de los trabajadores.

Los actuarios y elementos de seguridad utilizaron maquinaria pesada y equipo de soldadura para derribar los barandales. Esto provocó una escalada de empujones y gritos, que culminó con el ingreso de un grupo antimotines de la Guardia Estatal.

Durante el operativo, se reportó el uso de agentes químicos por parte de los trabajadores, quienes se mantenían firmes al grito de "¡Queremos las quincenas!".

El cierre de la calle lateral a las instalaciones provocó un fuerte caos vial en la zona. Hasta el momento, el futuro de los empleados sigue siendo incierto, ya que la intervención judicial ha dejado las instalaciones bajo control de la autoridad y con los bienes sujetos a embargo, dejando a la plantilla sin una respuesta clara sobre el pago de sus salarios devengados.