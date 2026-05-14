Desalojan restaurante IHOP en Tampico por falta de pago

Algunas personas que en su momento fueron asiduas a este sitio señalaron que desde hace 4 meses el restaurante venía pasando por una crisis

Derivado del incumplimiento de pago de rentas la franquicia IHOP fue desalojada del inmueble que ocupaba en Avenida Hidalgo, en Tampico.

El negocio que perduró por casi 11 años en la zona sur de Tamaulipas cerró sus puertas en medio del escándalo social, luego de que la comunidad observó cómo les sacaron al estacionamiento mobiliario, equipo de cocina y artículos decorativos.

Empresa propietaria reclamó adeudo de rentas

La orden judicial se liberó a nombre de la empresa Fransur, propietaria del inmueble que ocupó la franquicia y a quien se le adeudaban alrededor de 6 meses de renta.

Elementos de la Guardia Estatal realizaron operativo de resguardo y acompañamiento a las cuadrillas de trabajadores que sacaron el equipo, para evitar incidentes mientras se efectuaban las maniobras.

Clientes señalaban problemas desde hace meses

Algunas personas que en su momento fueron asiduas a este sitio señalaron que desde hace 4 meses el restaurante venía pasando por una crisis por demás perceptible.

Argumentan que ni salsa catsup ofrecían a los clientes y que los empleados del lugar argumentaban que el origen de ello era la falta de liquidez del negocio, a la par de un servicio lento con un turno de operación.