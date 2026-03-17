Derriban fuertes ráfagas de viento árboles y postes en Matamoros

Durante el fenómeno climático se reportaron múltiples incidentes en diferentes colonias, donde los vientos derribaron árboles de gran tamaño y postes de luz

Las fuertes ráfagas de viento que superaron los 60 kilómetros por hora en Heroica Matamoros, Tamaulipas, provocaron la caída de árboles, postes de energía eléctrica y diversas afectaciones en distintos sectores de la ciudad, generando riesgos para la población y complicaciones en la vialidad.

Durante el fenómeno climático se reportaron múltiples incidentes en diferentes colonias, donde los vientos derribaron árboles de gran tamaño y postes de luz, lo que dejó sin energía eléctrica a varias viviendas, negocios y establecimientos comerciales.

Además de los apagones, los daños también impactaron la infraestructura urbana. Algunos semáforos presentaron fallas o quedaron fuera de servicio debido a las afectaciones en el suministro eléctrico, lo que complicó la circulación vehicular en avenidas y cruces importantes.

Detectan postes y árboles cerca de planteles educativos

En distintos puntos de la ciudad también se detectaron postes y árboles caídos cerca de planteles educativos, parques y áreas públicas, lo que representó un riesgo para peatones, estudiantes y automovilistas que transitaban por estas zonas.

Horas después del paso de los fuertes vientos, cuadrillas de trabajadores y personal de servicios municipales comenzaron las labores de limpieza y retiro de escombros, además del levantamiento de postes de luz y árboles caídos en diferentes sectores del municipio, con el objetivo de restablecer la circulación y avanzar en la recuperación del suministro eléctrico en las zonas afectadas.

Ante esta situación, las autoridades y cuerpos de auxilio recomendaron a los ciudadanos extremar precauciones al conducir y mantenerse atentos a posibles obstáculos en las calles, especialmente en áreas donde se registraron daños en el cableado o en la infraestructura eléctrica.

Asimismo, se exhortó a la población a evitar acercarse a postes o cables que hubieran caído, así como reportar cualquier situación de riesgo para que pudiera ser atendida por las dependencias correspondientes.