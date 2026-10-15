Derrame en Altamira preocupa a productores por agua de riego

Uno de los aspectos que preocupa a los productores es el posible impacto en las actividades agrícolas, debido a que algunas zonas utilizan agua

Aunque el derrame de hidrocarburo registrado en la zona rural de Altamira ya fue contenido, hasta el momento no se ha localizado el origen de la fuga, por lo que se espera la intervención de personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex) para investigar las causas y determinar las acciones necesarias para sanear las áreas afectadas.

Barreras y pipas de succión frenan avance del hidrocarburo

José Enríquez, presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Altamira, informó que continúan los trabajos para retirar el material contaminante mediante la instalación de barreras de contención y el uso de pipas de succión. Dijo que la respuesta de las cuadrillas permitió detener el avance del hidrocarburo y evitar que llegara hasta el puente Berberena, río abajo.

De acuerdo con el representante campesino, la zona afectada se estima entre dos y tres kilómetros, aunque será necesario realizar recorridos de inspección para determinar con mayor precisión el alcance de la contaminación. Durante las labores también se revisaron distintos sectores rurales, incluidos los ranchos Las Margaritas y La Gloria, así como áreas de la ampliación El Plátano.

Productores piden evaluar el agua utilizada para riego

Uno de los aspectos que preocupa a los productores es el posible impacto en las actividades agrícolas, debido a que algunas zonas utilizan agua de los cuerpos naturales para el riego de sus sembradíos. Por ello, se requiere evaluar las condiciones del agua y establecer cuándo podrá utilizarse nuevamente sin representar un riesgo.

En cuanto a la pesca, señaló que hasta el momento no contaba con reportes relevantes de afectaciones.

Esperan especialistas de Pemex para localizar la fuga

El presidente de la CNC señaló que aún no existe información concluyente sobre las causas del derrame, por lo que la llegada de especialistas de Pemex será fundamental para localizar el punto de origen y definir las medidas correctivas.

Advirtió además que las lluvias podrían complicar las labores si aumentan los escurrimientos, por lo que consideró prioritario mantener la vigilancia y completar los trabajos de saneamiento en las áreas afectadas.