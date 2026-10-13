Derrame de hidrocarburo afecta cauce de agua dulce en Altamira

Más de 500 familias y cerca de 10 ejidos estarían en riesgo; campesinos advierten afectaciones al consumo doméstico, la agricultura y la ganadería.

Un derrame de hidrocarburo ha generado preocupación por los daños ambientales en la zona rural de Altamira, luego que la contaminación alcanzara un brazo de agua dulce y parte del estero Barberena, poniendo en riesgo el suministro de agua utilizado por comunidades para actividades domésticas y productivas.

José Enríquez, representante de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Altamira, informó que durante un recorrido realizado el sábado detectaron una importante presencia de hidrocarburo en el paso de Las Cotorras, el puente y la entrada al rancho La Nueva Gloria.

Explicó que recorrieron más de 40 kilómetros para observar la extensión de la mancha y advirtió que la afectación continuaba hacia otros puntos del sistema de agua.

De acuerdo con el representante campesino, entre las comunidades señaladas como afectadas se encuentran los ejidos La Gloria, El Plátano y Santa Juana. Asimismo, manifestó su preocupación por la posibilidad de que la contaminación avance hacia San Antonio, Mariano Matamoros, Las Margaritas y José María Mora, además de otras rancherías de la región.

Advirtió que la contingencia podría afectar a más de 500 familias de cerca de 10 ejidos, cuyos habitantes dependen de estos cuerpos de agua para distintas actividades. Señaló que en las zonas afectadas existen dificultades para utilizar el recurso en el consumo doméstico y el riego agrícola, además del riesgo para la ganadería y los cultivos, particularmente los sembradíos de chile.

Indicó que personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) acudió a la zona para supervisar la situación y que, según lo informado durante el recorrido, se contemplaba la instalación de barreras flotantes para contener el hidrocarburo y realizar acciones de remediación. En el lugar también se reportó la presencia de elementos del Ejército Mexicano y autoridades municipales para inspeccionar el área y evaluar las posibles afectaciones.

Otro de los riesgos señalados es el impacto sobre la fauna acuática, debido a la posible alteración de las condiciones del agua y las consecuencias que esto tendría para peces y otros organismos. No obstante, hasta el momento no se dispone de una evaluación técnica que determine la extensión total del daño ambiental ni la cantidad de ejemplares que pudieran haber resultado afectados.

Ante esta situación, José Enríquez hizo un llamado a mantener la vigilancia y reforzar las acciones de contención para evitar que la mancha se extienda a más comunidades rurales. La preocupación del sector campesino se centra en que la contaminación comprometa las fuentes de agua de las que dependen las familias, la producción agrícola y las actividades pecuarias de la zona.