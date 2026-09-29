Derrame de crudo afecta a 300 pescadores del río Pánuco

Aunado a los daños materiales, existe preocupación por las posibles repercusiones del hidrocarburo en la fauna acuática y los ecosistemas del río Pánuco

El derrame de hidrocarburo proveniente de la Refinería Francisco I. Madero, que se extendió hacia el río Pánuco, tras las fuertes lluvias registradas el pasado viernes 25 de septiembre en el sur de Tamaulipas, provocó una severa contaminación en las márgenes del afluente del lado de Veracruz y Tamaulipas, donde enormes manchones de crudo se depositaron sobre embarcaciones, motores, remos y redes de pesca, generando afectaciones ambientales y económicas a cientos de familias que dependen de esta actividad.

Alrededor de 300 pescadores resultaron afectados

Eleodoro Meléndez Santos, pescador de la zona, denunció que alrededor de 300 trabajadores de la pesca resultaron afectados por la presencia del hidrocarburo, al quedar sus embarcaciones cubiertas de chapopote, situación que les impide salir a realizar sus actividades con normalidad ante el riesgo de contaminar las especies destinadas al consumo humano.

Explicó que este problema se repite durante las temporadas de lluvias y eventos de norte, sin que hasta el momento hayan recibido apoyos suficientes de las autoridades o de Petróleos Mexicanos (Pemex), pese a las afectaciones recurrentes que enfrentan.

El pescador señaló que los residuos de hidrocarburo se extendieron por las márgenes del río, alcanzando numerosas embarcaciones que permanecían atracadas, por lo que los trabajadores han tenido que realizar labores de limpieza por cuenta propia para retirar el chapopote adherido a sus equipos.

Sin embargo, la magnitud de la contaminación dificulta estos trabajos, lo que representa gastos extraordinarios para los pescadores.

Limpieza de embarcaciones genera gastos extraordinarios

Por su parte, Ricardo Olmos Yáñez, dedicado a la pesca comercial, explicó que la limpieza de las embarcaciones requiere el uso de gasolina, solventes y otros productos para retirar los residuos de hidrocarburo y posteriormente desinfectar las superficies, con el propósito de evitar que el producto contaminado entre en contacto con las especies destinadas al consumo humano.

Esta situación implica mayores gastos y jornadas adicionales de trabajo, además de la incertidumbre sobre cuándo podrán retomar sus actividades con normalidad, debido a que la presencia de crudo en el agua representa un riesgo para la pesca y la comercialización.

Los afectados advirtieron que las consecuencias de la contingencia podrían prolongarse hasta por tres meses, periodo en el que su actividad económica podría verse seriamente comprometida, particularmente porque muchas familias dependen directamente de la pesca para obtener sus ingresos diarios.

Aunado a los daños materiales, existe preocupación por las posibles repercusiones del hidrocarburo en la fauna acuática y los ecosistemas del río Pánuco, donde los contaminantes se han acumulado principalmente en las orillas del lado veracruzano.

Preparan reunión para solicitar la intervención de Pemex

Ante este panorama, los pescadores contemplan realizar una reunión en los próximos días con todos los trabajadores afectados, con el objetivo de organizarse y establecer una postura conjunta para solicitar la intervención de Pemex y de las autoridades ambientales.

Aunque algunos de los afectados señalaron que desconocen quiénes encabezarán el encuentro, esperan que en esta reunión se puedan concretar acuerdos y establecer mecanismos de atención para la limpieza de las embarcaciones, la recuperación de sus equipos y la entrega de apoyos económicos que les permitan enfrentar las pérdidas ocasionadas por la contaminación.

Solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las instancias correspondientes para que se investigue el origen del derrame, se determine la responsabilidad por los daños ocasionados y se implementen acciones de contención y remediación ambiental.

Los pescadores señalaron que, mientras se mantienen las exigencias de seguridad y documentación para ejercer su actividad, consideran que también deben recibir atención institucional ante una contingencia que afecta su patrimonio, sus fuentes de empleo y el sustento de sus familias.