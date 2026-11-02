Derechos Humanos revisa 80 casos de internos en Tamaulipas

Las solicitudes se reciben de todos los penales, principalmente del de Ciudad Victoria, y se relacionan con delitos del fuero común.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas revisa 80 casos de personas privadas de la libertad que podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad, informó su presidenta, María Taide Garza Guerra.

Revisan casos de adultos mayores y personas con problemas de salud

La revisión contempla, en especial, a personas adultas mayores y a quienes enfrentan problemas de salud. También busca identificar casos de personas que podrían acceder a beneficios penitenciarios o salir en libertad por haber cumplido su condena, así como situaciones en las que no cuentan con representación legal o no se les han otorgado los beneficios correspondientes.

Que los centros de ejecución de sanciones presentan sobrepoblación, aunque descartó que se trate de un problema grave en la entidad.

Añadió que las autoridades atienden las condiciones de salud y procuran garantizar una vida digna para la población penitenciaria. Asimismo, explicó que hombres y mujeres se encuentran separados.

Reciben solicitudes de los penales de Tamaulipas

Las solicitudes se reciben de todos los penales, principalmente del de Ciudad Victoria, y se relacionan con delitos del fuero común. Cada caso se analiza según el delito cometido: las peticiones por delitos graves no proceden, señaló la titular de Derechos Humanos en Tamaulipas.