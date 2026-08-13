Depresión y desempleo incrementa riesgo de suicidio en Matamoros

Especialistas advirtieron que la depresión no debe considerarse una muestra de debilidad, lo que podría contribuir a que el afectado deje de pedir ayuda

La depresión y distintos factores psicosociales están generando una creciente preocupación en Matamoros, donde recientemente se ha reportado un aumento en los casos de suicidio, mientras que los especialistas advierten que las señales de alerta pueden comenzar mucho antes de que una persona llegue a una situación extrema.

El psicólogo y docente universitario Alejandro Martínez explicó que la depresión puede presentarse en diferentes etapas de la vida, aunque existen factores que pueden incrementar su prevalencia, particularmente entre adultos y adultos mayores.

Señaló que en personas de entre 40 y 50 años pueden influir situaciones como el desempleo y la falta de oportunidades laborales, un panorama que consideró especialmente preocupante en Matamoros ante la actual escasez de fuentes de trabajo.

Explicó que una persona que llega a esta etapa y enfrenta dificultades para conseguir empleo puede comenzar a cuestionar sus capacidades y utilidad, principalmente cuando percibe que ya no tiene las mismas oportunidades que cuando era más joven.

En los adultos mayores, agregó, también pueden presentarse pensamientos relacionados con la pérdida de capacidades, la imposibilidad de trabajar como antes o la percepción de convertirse en una carga para la familia. Sin embargo, aclaró que estos factores no afectan a todas las personas por igual y que la existencia de una red de apoyo puede marcar una diferencia importante.

Martínez señaló que algunos de los principales cambios que deben llamar la atención son el aislamiento, la pérdida de interés por actividades que anteriormente generaban satisfacción, la disminución de actividades cotidianas y modificaciones importantes en el estado emocional.

Advirtió que la depresión no debe considerarse una muestra de debilidad, pues este tipo de ideas puede contribuir a que una persona oculte lo que está viviendo y deje de pedir ayuda.

El especialista explicó que la conducta suicida tampoco aparece de manera repentina, sino que puede desarrollarse progresivamente. Entre las primeras señales pueden encontrarse comentarios relacionados con el deseo de morir o de no despertar, que posteriormente pueden evolucionar hacia pensamientos más estructurados sobre la muerte y, en algunos casos, hacia ideación suicida.

Por ello, consideró fundamental prestar atención incluso a expresiones que pudieran parecer pasajeras, ya que pueden representar una señal de que la persona atraviesa una crisis emocional que requiere intervención.

Esta situación coincide con lo señalado por Francisco Ponce, coordinador de Socorros de la Cruz Roja, quien recientemente informó que, aunque han disminuido las muertes relacionadas con accidentes automovilísticos, se ha observado un incremento en los fallecimientos por suicidio.

Ponce indicó que en las últimas fechas se han presentado más de siete casos, relacionados principalmente con depresión y otros factores, afectando a personas de diferentes edades.

Ante este panorama, Alejandro Martínez hizo énfasis en la importancia de fortalecer las redes de apoyo y evitar estigmas alrededor de la salud mental, especialmente entre los hombres, quienes en ocasiones pueden ser educados bajo la idea de que no deben mostrar vulnerabilidad ni pedir ayuda.

El llamado de los especialistas es a no minimizar los cambios de conducta, el aislamiento o las expresiones relacionadas con la muerte y buscar atención profesional cuando una persona atraviese una crisis emocional.