Departamento de Salud realiza vacunación hacia policías

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), refuerzan la campaña de vacunación en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, dirigida a personal operativo y administrativo.

Para estas acciones se cuenta con más de 200 dosis de vacunas contra la influenza, neumococo, tétanos, hepatitis B y TDPA (tétanos, difteria y pertussis acelular) para personas embarazadas, así como 150 dosis SR (sarampión y rubéola).

La titular del Departamento de Salud, Martha Arantza Calderón González, exhortó al personal operativo y administrativo, completar su esquema, principalmente a las personas candidatas a la vacuna SR, ante el aumento de contagios registrados en el país.

“En algunos estados de la República han repuntado los casos de sarampión; entonces, es importante que nos vacunemos todo el personal de 19 a 40 años ante cualquier situación emergente”, señaló.

Con estas acciones se garantiza el acceso a la salud del personal que labora en la Secretaría de Seguridad Pública, sin afectar el desempeño de sus actividades diarias.