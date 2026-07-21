Denuncian un año de contaminación por aguas negras

Vecinos de San Marcos reportan una alcantarilla tapada que arroja desechos a la calle, provocando malos olores y problemas de salud

Vecinos de la colonia San Marcos denunciaron que desde hace más de un año padecen el desbordamiento constante de aguas negras y pestilentes de una alcantarilla ubicada en la calle Río Santa Catarina, justo en el entronque con la carretera vieja a Tula.

El registro, que se presume está tapado, expulsa diariamente desechos que corren a cielo abierto por la vialidad, generando olores insoportables, encharcamientos y un grave riesgo sanitario para las familias que habitan en la zona.

Desechos van directo al río San Marcos

El problema no solo afecta a los habitantes de la San Marcos, sino a colonias aledañas. De acuerdo con los vecinos, los escurrimientos de aguas residuales desembocan directamente en el río San Marcos, provocando una contaminación inminente.

Esta situación pone en riesgo la salud de los bañistas y de las personas que utilizan el agua del afluente para diversas actividades, además de empeorar la crisis ambiental del río.

COMAPA Victoria, ausente

Pese a los múltiples reportes, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria, que dirige Fernando García Fuentes, no ha intervenido para destapar la alcantarilla ni sanear la zona.

Vecinos acusan que el organismo se ha mostrado indiferente y que no hay cuadrillas, ni atención, ni solución a la vista.

Obligaciones que COMAPA no está cumpliendo

Como organismo operador, COMAPA Victoria es un organismo autónomo con recursos propios y entre sus obligaciones legales y operativas están:

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la red de drenaje y alcantarillado.

Atender de forma inmediata los reportes de fugas y derrames de aguas residuales por ser un riesgo de salud pública.

Evitar la contaminación de cuerpos de agua como el río San Marcos.

Gestionar recursos ante el Gobierno del Estado, la Federación a través de la CONAGUA y organismos internacionales para modernizar la infraestructura hidrosanitaria.

Vecinos señalan que ninguna de estas funciones se está cumpliendo en este punto de la ciudad, lo que evidencia una falta total de gestión y capacidad operativa.

Ante la omisión, habitantes de la colonia San Marcos consideran que el cargo le ha quedado grande al titular de COMAPA, Fernando García Fuentes, y exigen la intervención urgente del alcalde y de las autoridades de salud para frenar un problema que ya representa un foco de infección y un atentado ambiental.