Denuncian retrasos en recolección y calles llenas de basura

La falta de certeza sobre los días de paso y la escasez de unidades obligan a algunos vecinos a contratar servicios particulares

El problema de la recolección de basura continúa generando molestias entre habitantes de Reynosa, quienes aseguran que los cambios constantes en las rutas y los retrasos en el servicio han provocado la acumulación de desechos en diferentes sectores de la ciudad.

Los ciudadanos señalan que la falta de certeza sobre los días en que pasan los camiones recolectores los obliga, en algunos casos, a buscar alternativas para evitar que la basura permanezca durante varios días en sus domicilios.

Néstor Maldonado consideró que la situación se ha convertido en un problema grave, principalmente por los constantes cambios en los días de recolección.

“De plano es un problema muy grave, que hay en cuanto a la recolección de basura, cambian a cada rato los días en que pasan las rutas y es muy problemático”, dijo.

Agregó que algunas personas optan por esperar a que pase el camión recolector, mientras que otras, ante los retrasos, prefieren pagar por un servicio particular para evitar que los residuos permanezcan acumulados en sus viviendas.

“Hay gente que prefiere esperar a que pase el camión, hay otros como yo que yo pago, prefiero pagar a tener el mugrero ahí, pero sí es mucho problema”, comentó.

Por su parte, Senaida Domínguez López señaló que la falta de unidades o los retrasos en las rutas generan desesperación entre las familias, especialmente cuando solicitan el servicio y no reciben una respuesta concreta sobre cuándo acudirá el camión.

“Uno se siente desesperado porque les habla por teléfono y dicen sí voy a venir, pero no sé, andan ocupados, no llegan o puede ser que a lo mejor hay pocos camiones”, explicó. La ciudadana agregó que actualmente existe una importante cantidad de basura acumulada, por lo que consideró necesario que las rutas circulen con mayor frecuencia para evitar que los desechos permanezcan durante largos periodos en las calles.

La problemática también ha sido observada por estudiantes, quienes señalaron que en algunas colonias los camiones pueden tardar entre una y dos semanas en realizar la recolección, e incluso no retirar la totalidad de los residuos.

Dana y Yair, estudiantes, coincidieron en que los retrasos afectan directamente la imagen urbana de Reynosa y señalaron que la situación resulta particularmente preocupante en la zona Centro, donde los contenedores suelen encontrarse saturados.

“Más que nada, el único problema sería que a veces no pasa por la basura, tardan entre una o dos semanas o no se la llevan toda”, comentaron.

Uno de ellos agregó que en el sector donde vive la espera puede prolongarse hasta tres semanas, situación que consideró negativa para la imagen de la ciudad.

“Donde yo vivo, a veces tardan tres semanas en pasar, tardan demasiado, es la primera impresión que tiene la gente de nosotros, cuando viene aquí a Reynosa”, señaló.

Los estudiantes consideraron que la presencia de contenedores llenos y basura regada en el suelo, particularmente en sectores céntricos, puede generar una percepción negativa entre quienes visitan Reynosa. Sin embargo, los ciudadanos también reconocen que el problema de la basura no corresponde exclusivamente a las autoridades y que la población debe asumir parte de la responsabilidad en el manejo de sus residuos.

Eliud Gamaliel señaló que los contenedores pueden ser una solución cuando son utilizados correctamente, pero cuestionó que algunas personas depositen en ellos todo tipo de desechos, incluidos materiales que pueden generar contaminación y malos olores.

“Los contenedores están bien, pero la gente abusa de ellos, se ve que es mucha falta de higiene y cultura de la gente, tiran de todo”, comentó.

Agregó que en algunos casos se arrojan residuos orgánicos, ramas y hasta animales muertos, lo que provoca condiciones insalubres alrededor de los contenedores.

“A veces hay gusanos en la basura, en los contenedores, tiran árboles, animales, muertos, de todo, es algo muy feo”, dijo.

Ante esta situación, los ciudadanos consideran necesario que se mejore la organización y frecuencia de las rutas de recolección, pero también hicieron un llamado a la población para asumir su responsabilidad y evitar depositar de manera inadecuada residuos que puedan descomponerse o generar mayores problemas de contaminación.

La acumulación de basura continúa siendo una de las principales molestias señaladas por habitantes de Reynosa, quienes consideran que mantener una ciudad limpia requiere tanto de un servicio de recolección eficiente como de una mayor cultura y responsabilidad ciudadana.