Supuestamente, los peritos solo habrían retirado los huesos que estaban a simple vista, sin ampliar la excavación para recuperar la totalidad de los restos

Una grave denuncia por presuntas irregularidades en los trabajos periciales fue realizada por el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, luego de que sus integrantes encontraron restos óseos humanos que permanecían enterrados en una fosa clandestina ubicada en terrenos baldíos cercanos a la colonia Puerta Sur, en Reynosa.

La vocera del colectivo, Edith González, explicó que, después de que las autoridades concluyeron las diligencias en el sitio, las buscadoras regresaron para supervisar el terreno y comprobar que se hubiera realizado una revisión exhaustiva. Sin embargo, descubrieron que todavía había huesos humanos dentro de la excavación.

Detalló que los restos corresponden a la parte inferior de una osamenta, específicamente tibias, peronés y huesos de los pies, que no fueron recuperados durante la intervención pericial realizada el pasado 4 de noviembre.

González señaló que los peritos únicamente habrían retirado los huesos que estaban a simple vista, sin ampliar la excavación para recuperar la totalidad de los restos.

“En esa fosa se sacó una osamenta, pero los peritos no hicieron bien su trabajo y dejaron la parte de los pies. Ahí quedaron la tibia, el peroné y todos los huesos de los pies. Al no aplicar correctamente las técnicas de recuperación, no ampliaron la fosa y dejaron esos restos enterrados”, denunció.

La activista indicó que la situación ya fue reportada al coordinador correspondiente y decidió hacerla pública al considerar que se trata de una grave violación a los derechos de las víctimas directas e indirectas del delito de desaparición.

En estos terrenos cercanos a Puerta Sur se han localizado restos humanos sobre la superficie, enterrados en fosas clandestinas y también con señales de calcinación, por lo que el colectivo mantiene las labores de búsqueda y supervisión en el sector.