Denuncian presunto robo de medicamentos para Reynosa

El presidente municipal recordó que, durante la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se confirmó que los medicamentos sí llegan al estado

El presunto robo de medicamentos destinados a Reynosa durante su distribución volvió a encender las alertas en el municipio, luego de que el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz exigiera avances en las investigaciones y advirtiera que los ciudadanos continúan pagando las consecuencias con el desabasto en las instituciones públicas de salud.

El presidente municipal recordó que, durante la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se confirmó que los medicamentos sí llegan al estado de Tamaulipas; sin embargo, aseguró que el problema ocurre cuando son trasladados desde Ciudad Victoria hacia los distintos municipios.

"Cuando vino aquí la presidenta, se habló de esos temas; ella muy correctamente dijo que todas las medicinas estaban llegando a Tamaulipas y eso es una realidad; sin embargo, en los trayectos de Victoria a Reynosa se están robando. "El problema es que en la dispersión final hacia los ciudadanos se están robando medicinas", declaró.

Peña Ortiz afirmó que esta situación ya ha sido denunciada y señaló que espera una actuación firme por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, ya que, dijo, las investigaciones iniciaron desde hace varios meses sin que hasta ahora existan resultados.

Ahí obviamente también hay denuncias que se han presentado. Esperemos que la Fiscalía actúe de manera correspondiente porque esta es una investigación que estuvieron llevando a cabo desde que llegó la Presidencia hace un par de meses. Queremos respuestas pronto porque sí es una problemática muy fuerte", expresó.

El alcalde lamentó que, mientras las investigaciones no avancen, sean los pacientes quienes continúen enfrentando la falta de medicamentos en hospitales y centros de salud públicos.

Asimismo, sostuvo que, con el nuevo sistema legal, la Fiscalía puede iniciar investigaciones aun cuando no exista una denuncia formal, siempre que se trate de hechos públicos y ampliamente conocidos.

"El día de hoy, bajo el nuevo sistema legal, no se requiere de denuncias para poder investigar un acto que es conocido y reconocido por la población. Es importante presentar denuncias porque facilitan las investigaciones, pero hoy la Fiscalía puede iniciar una investigación con actos que son conocidos", puntualizó.

Las declaraciones del alcalde se producen en medio de la preocupación de cientos de usuarios del sistema de salud público, quienes continúan reportando dificultades para obtener medicamentos, mientras las autoridades ministeriales no han informado sobre avances en las investigaciones relacionadas con el presunto robo de estos insumos.