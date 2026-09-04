Denuncian presunta negligencia en IMSS Matamoros

Uno de los principales señalamientos realizados por la familia está relacionado con una presunta negativa de cirujanos para intervenir a a un menor

La preocupación de una familia aumentó ante el delicado estado de salud de Emi Dávila González, quien permanece desde el pasado 27 de agosto en el Hospital del IMSS de la calle Sexta, en Matamoros, donde sus familiares denuncian presuntas deficiencias en la atención médica.

Valeria Adamaris Chaves Dávila, hija de la paciente, relató que su madre continúa presentando fuertes dolores y constantes episodios de desmayo, mientras esperan que sea ingresada a un área de hospitalización y se le practiquen los estudios que, a consideración de la familia, requiere.

La situación, dijo, se habría complicado luego de que los familiares presentaron una denuncia ante las autoridades. A partir de entonces, aseguró que la atención hacia su madre habría sido condicionada.

Valeria también cuestionó que la paciente permanezca en una cama sin número y afirmó que su estado de salud ha mostrado un deterioro, por lo que temen que pueda ser dada de alta sin contar con un diagnóstico completo.

Uno de los principales señalamientos realizados por la familia está relacionado con una presunta negativa de cirujanos para intervenir a Emi. De acuerdo con Valeria, los médicos habrían argumentado que realizar la operación representaría un desperdicio de medicamentos y recursos.

La hija de la paciente aseguró que cuenta con audios y documentación que respaldarían sus acusaciones, además de informar que ya acudió ante el Órgano Interno de Control del IMSS y la Comisión de Derechos Humanos para presentar las denuncias correspondientes.

Mientras la familia espera una respuesta y una atención que permita determinar con claridad el estado de salud de Emi, permanece pendiente la versión oficial del IMSS sobre los señalamientos y las condiciones médicas de la paciente.

Los hechos y acusaciones expuestos corresponden a la versión de los familiares y no han sido confirmados oficialmente por el instituto.