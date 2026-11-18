Una pareja de Reynosa denuncia que una presunta bacteria habría provocado la muerte de su bebé y de otros dos recién nacidos en el Hospital 270 del IMSS

Una presunta bacteria que habría provocado la muerte de tres recién nacidos mantiene bajo señalamientos al Hospital General Regional No. 270 del IMSS, en Reynosa. Una pareja denunció posibles irregularidades en la atención médica y condiciones de higiene en el área donde permaneció internada su hija, quien falleció el pasado 3 de noviembre.

La pequeña nació el 4 de octubre en el Hospital General de Reynosa, pero presentó complicaciones al momento del parto, por lo que fue trasladada al Hospital 270 del Seguro Social, donde permaneció bajo atención médica. Su padre, Miguel Ángel Sampayo Cruz, explicó que durante la hospitalización recibieron distintas versiones sobre el origen de una infección que complicó su estado de salud.

“De repente, nos empiezan a decir que agarró una infección, que muy fuerte, pero no nos decían que, primero que una infección supuestamente, por lo mismo de que como ella no tenía un pedazo del esófago y que con su saliva, un pediatra nos decía una cosa y otro pediatra nos decía que era una bacteria que había tomado y que era hereditaria”, relató.

La sospecha de una posible infección hospitalaria cobró fuerza después del fallecimiento de la menor, cuando, según su madre, Cristina Romero González, personal de Infectología y Bacteriología comenzó a realizar revisiones y tomar muestras en la cuna, las cortinas y otras áreas donde había permanecido su hija.

“Después de que mi hija falleció, estuvieron sacando análisis de las cortinas, de la cuna de mi hija. De hecho, me dijo que los bebés que iban llegando ya no los metían en esa área, ya los pasaban a otra área, por lo mismo de que andaban limpiando”, señaló.

La madre también cuestionó las condiciones de limpieza que observó durante la estancia de su hija, al mencionar que había suciedad en los pasillos y en el área destinada al lavado de manos, situación que, considera, debe ser investigada.

Por su parte, Miguel Ángel Sampayo aseguró que después del fallecimiento de su hija comenzaron las labores de limpieza en el hospital y que, a su juicio, el personal tenía conocimiento de la posible presencia de una bacteria.

“Empezaron a limpiar el Seguro Social y todo eso, por lo mismo de la bacteria, porque se oían rumores, pero eran rumores ciertos y ellos lo saben, ellos saben de esa bacteria”, afirmó. También señaló que fueron convocados por personal de Trabajo Social a una reunión con directivos del hospital.

La pareja asegura que, después de la muerte de su hija, otros dos recién nacidos habrían fallecido por la misma causa, por lo que consideran necesario que se investigue lo ocurrido y se informe sobre las condiciones sanitarias del área neonatal.

“Han fallecido de mi bebé para acá, otros dos, ya son tres, de los que nosotros sabemos, pero ellos saben, todos saben, ellos mismos saben que esa bacteria los dañó y esa misma bacteria hizo que mi bebé y los demás bebés no pudieran evolucionar su salud”, manifestó Cristina Romero.

Los padres insistieron en que su intención no es desacreditar a la institución, sino alertar sobre lo que consideran una situación de riesgo para otros pacientes y evitar que más familias atraviesen una pérdida similar.

Los señalamientos sobre la presencia de una bacteria, su relación con los fallecimientos y una posible negligencia médica corresponden a las declaraciones de los padres y requieren confirmación mediante investigaciones y dictámenes de las autoridades sanitarias. Hasta el momento, la información proporcionada no incluye una postura oficial del IMSS.