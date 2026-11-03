Denuncian presunta agresión de elemento de Tránsito en Matamoro

Ante esta situación, se exhortó a la persona que señala haber sido agredida a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia

Una denuncia difundida en redes sociales por una presunta agresión cometida por un elemento de Tránsito Municipal de Matamoros generó señalamientos contra la corporación, situación que fue abordada por autoridades municipales, quienes señalaron que los hechos deberán investigarse y esclarecerse por las instancias correspondientes.

A través de un posicionamiento, se indicó que en redes sociales difundieron un video en el que se observa parte de la interacción entre el ciudadano y los agentes, hasta el momento en que la persona se retira.

Según la postura de la autoridad, en las imágenes no se aprecia una agresión física; sin embargo, subrayó que esto no debe ser motivo para descartar la denuncia.

Asimismo, señaló que en la grabación se escuchan expresiones dirigidas a los elementos y se aprecian circunstancias relacionadas con el aparente estado de ebriedad de la persona involucrada, aspectos que también deberán ser valorados durante las investigaciones.

Autoridades de Matamoros piden presentar denuncia formal

Ante esta situación, se exhortó a la persona que señala haber sido agredida a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia y la Contraloría Municipal, con el propósito de que se revisen las pruebas y, en su caso, se determinen responsabilidades.

Finalmente, la autoridad municipal reiteró que no se tolerarán abusos de autoridad y aseguró que más de 15 elementos han sido dados de baja por incumplir con sus responsabilidades, al señalar que la ley debe aplicarse tanto a ciudadanos como a servidores públicos.