Denuncian negligencia por muerte de bebé en materno infantil

Un caso de presunta negligencia médica está siendo denunciado por Marco y Yesenia, una joven pareja de padres que aseguran que su bebé, de tan solo 10 días de nacida, falleció tras haber inhalado humo durante un conato de incendio en el Hospital Materno Infantil de Reynosa. Según los padres, el incidente ocurrió el pasado jueves por la tarde en el área donde se encontraba la menor, quien había nacido prematura y requería cuidados especiales.

Yesenia Guadalupe Bernal Saucedo, madre de la menor, manifestó su inconformidad con la explicación proporcionada por el hospital acerca de la causa de muerte. La pequeña, que nació a los siete meses de gestación, mostraba signos de mejoría hasta el momento en que el humo llenó la sala.

“A mí me avisaron a las 12 de la noche, según ellos dicen que falleció a las 10 de la noche, que había fallecido por algo de bacterias del pulmón, de que la niña estaba blanca, estaba sin oxígeno y nada”, comentó Yesenia, mostrando su desconfianza hacia la versión del hospital.

Previo al incidente, los médicos habían informado a los padres que la niña presentaba mejoras, comenzando a consumir leche y mostrando señales de recuperación. Sin embargo, tras el conato de incendio, la situación se agravó y la bebé falleció la misma noche.

Los padres han expresado su frustración y desorientación debido a la falta de información oportuna por parte del hospital. Marco Rafael Delgado Flores, padre de la menor, explicó: “No me querían dar informes, me dijeron que me fuera para la puerta principal porque nos iban a dar informes y nunca me dieron nada. Nos metieron a la sala, el doctor pasó y se nos quedaba viendo como si no nos conociera. Después de ahí se fue, y fuimos con la trabajadora social para que le hablara a un doctor, y nos dijo que esperáramos hasta la una de la tarde para darnos el informe".

A pesar de los esfuerzos de los padres por obtener respuestas claras, la dirección del hospital ha permanecido hermética. Se intentó contactar al director del hospital, el doctor Eduardo López, pero la única respuesta obtenida fue que cerraran la puerta con candado.

Este caso ha generado indignación entre los familiares de la víctima y pone nuevamente bajo escrutinio las condiciones del Hospital Materno Infantil de Reynosa, que ha sido objeto de quejas por irregularidades en su servicio.

