Denuncian hostigamiento a estudiantes en Aduana de Reynosa

Los padres de familia también solicitaron la intervención de la Secretaría de Gobernación para revisar la actuación de la funcionaria federal

“A veces el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano”, señalaron padres de familia binacionales, comerciantes y usuarios del puente, luego de denunciar presuntos malos tratos y amenazas por parte de una funcionaria federal recién asignada como jefa de la aduana en el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo.

De acuerdo con los testimonios, apenas a pocos días de haber llegado al cargo, la funcionaria protagonizó una serie de confrontaciones con personas que diariamente cruzan caminando hacia Estados Unidos, entre ellos estudiantes menores de edad y sus padres.

Guardia Nacional y peatones habrían sostenido discusiones

Los inconformes relataron que desde el pasado jueves elementos de la Guardia Nacional sostuvieron discusiones con peatones que transitaban por el puente internacional, incluyendo familias y menores que cruzan diariamente para acudir a escuelas del Valle de Texas.

Sin embargo, aseguran que la tensión aumentó este día cuando la titular de la aduana presuntamente salió de las instalaciones para retirar a vendedores ambulantes y exigir a padres de familia que se retiraran del área donde esperan a sus hijos.

Según denunciaron, la funcionaria habría amenazado con enviar reportes “al extranjero” argumentando que le afecta el constante cruce de estudiantes binacionales por este puerto fronterizo.

La situación generó molestia entre los padres de familia, quienes calificaron el comportamiento como prepotente y fuera de lugar, al considerar que únicamente esperan a sus hijos en una zona pública mientras realizan sus actividades escolares.

Buscarán denunciar el caso ante autoridades federales

Ante estos hechos, anunciaron que comenzarán a alzar la voz esperando ser escuchados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de utilizar el buzón de quejas del puente internacional para denunciar el actuar de la servidora pública.

Los padres de familia también solicitaron la intervención de la Secretaría de Gobernación para revisar la actuación de la funcionaria federal y establecer límites claros sobre el alcance de sus atribuciones.

“Lo menos que necesita es un curso para entender hasta dónde llegan sus facultades y cómo debe tratar a las familias que diariamente cruzan por necesidad”, expresaron algunos de los afectados.

Hasta el momento, la funcionaria señalada no ha emitido una postura pública para aclarar la situación denunciada por las familias de alumnos binacionales y comerciantes del área.