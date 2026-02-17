Denuncian gasolina adulterada cerca del aeropuerto de Tampico

Usuarios de una estación de gasolina, ubicada cerca del aeropuerto internacional Francisco Javier Mina en Tampico, han denunciado a través de redes sociales haber sido víctimas de recibir otro líquido que suponen sea diésel en el motor.
Al equipo de INFO 7 Tamaulipas llegaron algunas denuncias por parte de la comunidad, señalando haber realizado cargas en dicha estación y, tras esto, sus vehículos comenzaron a presentar fallas.
Entre las situaciones que se estuvieron reportando, se encuentran pérdida de la potencia del motor, ruidos inusuales y un apagado inesperado de los vehículos.
La ciudadanía está pidiendo intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor o la autoridad correspondiente al caso, a fin de aclarar la situación; no se sabe exactamente cuántas personas resultaron afectadas con sus unidades vehiculares.
La mayor parte de las denuncias se han hecho de forma anónima; sin embargo, los afectados desean una solución al respecto y que alguien se haga responsable de esta anomalía.