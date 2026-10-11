Denuncian filtraciones e inundaciones en clínica del ISSSTE

Imágenes difundidas en redes muestran goteras y encharcamientos en la clínica del ISSSTE en Matamoros tras las recientes lluvias

Las recientes lluvias registradas en Matamoros volvieron a poner bajo cuestionamiento las condiciones de las instalaciones de la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), luego de que usuarios de redes sociales difundieran imágenes en las que se observan encharcamientos y recipientes colocados para recolectar agua de las goteras.

En una publicación que comenzó a circular en redes sociales, un usuario expresó su inconformidad por el estado del inmueble y pidió a otros ciudadanos evitar acudir al hospital, al describir las condiciones del lugar como deficientes. Las imágenes compartidas muestran acumulaciones de agua en el interior y cubetas colocadas debajo de puntos donde presuntamente se filtra el agua de lluvia.

Las afectaciones reportadas se presentan después de varios días de precipitaciones intensas en la ciudad, que han provocado inundaciones en calles y distintos sectores de Matamoros.

Sin embargo, las inconformidades relacionadas con el estado de la clínica no son recientes. En marzo de 2025, las fuertes lluvias también provocaron inundaciones en pasillos del hospital, situación que fue documentada mediante videos compartidos por pacientes y familiares. En aquella ocasión, los encharcamientos complicaron las condiciones al interior del inmueble y generaron cuestionamientos sobre su infraestructura.

Asimismo, en agosto de 2026, derechohabientes denunciaron presuntas deficiencias en la infraestructura, el equipo médico, el abasto de medicamentos y la disponibilidad de personal especializado. Entre los señalamientos también se encontraba la falta de funcionamiento de áreas hospitalarias.

La recurrencia de estos reportes ha mantenido la atención sobre las condiciones en las que opera la clínica y las necesidades de sus usuarios, particularmente durante periodos de lluvias intensas, cuando las filtraciones y los encharcamientos pueden representar dificultades adicionales para pacientes y trabajadores.

Hasta el momento, con la información disponible, no se cuenta con una postura oficial que confirme el alcance de las afectaciones mostradas en la publicación más reciente, ni se ha establecido si los encharcamientos han provocado interrupciones en los servicios médicos.

Por ello, queda pendiente conocer la respuesta de las autoridades del ISSSTE sobre las condiciones actuales del inmueble y las medidas que se contemplan para atender las filtraciones denunciadas por usuarios en redes sociales.