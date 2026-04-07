Denuncian falta de apoyo de Coepris en trámites funerarios

La asociación Iluminando Corazones a Niños con Cáncer denunció el nulo respaldo que por años se había otorgado bajo un enfoque humanista.

Un menor integrante de la asociación civil “Iluminando Corazones a Niños con Cáncer” perdió recientemente la vida, situación que vuelve a evidenciar las dificultades que enfrentan las familias durante este tipo de procesos.

¿Qué denuncia realizó la asociación?

La organización, que brinda acompañamiento en tratamientos médicos y también en trámites funerarios, denunció que en esta ocasión la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) se negó a colaborar, rompiendo con un respaldo que por años se había otorgado bajo un enfoque humanista.

¿Cómo afecta esta decisión a las familias?

Integrantes de la asociación señalaron que esta decisión refleja una falta de sensibilidad por parte de la nueva titularidad, afectando directamente a familias en situación vulnerable que atraviesan momentos críticos.

Ante ello, hicieron pública la situación con la esperanza de que autoridades de mayor nivel intervengan y se restablezca un trato digno y humanista en este tipo de gestiones.

¿Qué ocurrió en el caso reciente?

Al respecto, Jorge Mar Gea explicó el caso reciente que detonó esta denuncia: