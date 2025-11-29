Denuncian fallo ilegal y anomalías en elección sindical

Se busca exponer las irregularidades y los desfalcos que se están llevando a cabo en el tribunal, en complicidad con el representante obrero patronal

Jaime René Cumpean Silva, con 18 años de trayectoria como sindicalista en el Ayuntamiento de Victoria, ha denunciado un fallo ilegal emitido por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Este fallo favorece a un individuo que acaba de interponer una demanda para participar en unas elecciones que, según Cumpean, son ilegales debido a la falta de resolución en un asunto de nulidad fundamental.

El presidente del organismo, Óscar Godoy, ha solicitado la intervención de una autoridad federal para obligar a emitir un fallo, a pesar de que tiene la autoridad y responsabilidad legal para hacerlo. Ante esta negativa, Cumpean y su equipo planean acudir a otras instancias, incluyendo una reunión con la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, la magistrada Tania Gisela Contreras López, para exponer las irregularidades y los desfalcos que se están llevando a cabo en el tribunal, en complicidad con el representante obrero patronal, Marcos Castillo.

Cumpean asegura que están en total impunidad, señalando que en el actual proceso electoral interno, algunos candidatos no cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria. A pesar de ser un procedimiento simple, aquellos que han presentado recursos legales durante los últimos dos años han enfrentado dificultades, mientras que un candidato con antecedentes de violencia doméstica busca postularse. La nueva reforma de la Ley Federal del Trabajo prohíbe a personas con tales antecedentes ser candidatos para cualquier puesto de elección popular, ya sea interno o externo.

Además, la convocatoria estipula que los candidatos deben haber ocupado al menos dos carteras en el sindicato y someterse a un examen antidopaje, como lo indica la ley. Cumpean enfatiza que no se debe abrir la puerta a individuos con antecedentes de violencia familiar y de conducta cuestionables, dado el historial de desfalcos y robos que ha afectado al sindicato.

Finalmente, resalto que se trata de un proceso interno exclusivo de la familia sindicalista y en donde reconoció la No intervención del Presidente Municipal, Eduardo Gattas Báez, de quién dijo ha sido muy respetuoso de estas y otras elecciones internas.