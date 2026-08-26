Denuncian daños a adornos de tumbas en panteón de Matamoros

El Parque Funeral San Joaquín se encuentra ubicado sobre la carretera a la Playa, en el ejido El Longoreño, y forma parte de los servicios funerarios

Indignación y molestia manifestaron familiares de personas sepultadas en el Parque Funeral San Joaquín de Matamoros, luego de denunciar que trabajadores de mantenimiento presuntamente retiraron y dañaron diversos adornos colocados en varias tumbas.

De acuerdo con los afectados, entre los objetos retirados se encontraban luces solares, decoraciones e incluso ladrillos, algunos de los cuales terminaron rotos o tirados sobre las propias tumbas.

Los familiares señalaron que varias de estas decoraciones permanecían en los espacios desde hace más de un año y eran colocadas y cuidadas constantemente por ellos como una manera de mantener la memoria de sus seres queridos.

Familias cuestionan los criterios utilizados

La molestia aumentó cuando, según los denunciantes, se les informó que algunos objetos estaban prohibidos; sin embargo, observaron que en otras tumbas permanecían decoraciones similares sin haber sido retiradas.

Al acudir a las oficinas para solicitar una explicación, los familiares aseguran que el personal manifestó desconocer las acciones realizadas por los trabajadores de mantenimiento.

Ahora exigen que se aclare quién ordenó retirar las pertenencias, bajo qué criterio se seleccionaron las tumbas y quién responderá por los daños ocasionados.

Empresa no ha emitido una postura pública

El Parque Funeral San Joaquín se encuentra ubicado sobre la carretera a la Playa, en el ejido El Longoreño, y forma parte de los servicios funerarios de San Joaquín.

Hasta el momento, no se cuenta con una postura pública de la empresa respecto a los señalamientos realizados por las familias.