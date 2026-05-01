Denuncian carencias en Hospital de Pemex de Reynosa

La directiva del nosocomio ha reiterado en varias ocasiones que el personal médico y administrativo no es responsable de la situación

El sindicato petrolero de la Sección 36 en Reynosa ha comenzado a intervenir ante la situación que enfrentan derechohabientes del Hospital Regional de Pemex, luego de múltiples reportes por la falta de recursos en la atención médica.

De acuerdo con lo expuesto, la respuesta constante ha sido que al nosocomio “le falta prácticamente de todo”.

“La carencia de todo, medicamentos, reactivos para laboratorio, los tratamientos, nos dicen que no hay recursos y nosotros tenemos reuniones cada 15 días por la cláusula 95 y se meten en todas las quejas, se elevan a México y les contestan lo mismo, que todavía no hay recursos para el hospital”, señaló Mónica Bulmar, coordinadora de previsión social de la Sección 36.

Tras conocer las condiciones en las que opera el hospital, el líder sindical acudió para evaluar la problemática y buscar alternativas de solución. Sin embargo, lo que encontró, aseguró, refleja una crisis que no es exclusiva de Reynosa, sino que se extiende a nivel nacional.

“Desgraciadamente, estamos así, y no nada más es aquí en el hospital regional de Reynosa, son todos los hospitales de Pemex a nivel nacional, no nada más es en Pemex, es en el Seguro Social, es en el ISSSTE, es en Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, todas las dependencias de salud”, expresó Juan Antonio Treviño, líder de la Sección 36.

Sindicato interviene ante solicitudes de derechohabientes afectados

La intervención del sindicato se da tras las solicitudes de derechohabientes afectados. No obstante, el panorama es complejo, ya que se reporta una importante falta de médicos y especialistas, lo que limita la capacidad de atención.

“Todos los especialistas, faltan oncólogos, falta medicina interna, falta dermatólogos, oftalmólogos, es mucho, tenemos muy pocos especialistas, yo creo que sí es por la inseguridad, porque nos comentaba el director que ya había solicitado oncólogo y hasta ahorita no han querido venir a Reynosa, no son de aquí, entonces tenemos ese problema también”, explicó nuevamente Bulmar.

Tanto al sindicato como a los pacientes, la directiva del hospital ha reiterado que el personal médico y administrativo no es responsable de la situación, ya que las decisiones dependen de instancias superiores.