Denuncian basureros e incendios en colonias de Reynosa

Exigen la intervención urgente de las autoridades de Reynosa ante la presencia de basureros clandestinos frente a escuelas.

La acumulación de basura continúa afectando la calidad de vida de familias en distintos sectores de Reynosa, principalmente en la zona Centro y la colonia Aquiles Serdán.

En esta última colonia, los habitantes enfrentan además constantes incendios en un basurero ubicado cerca de las márgenes del Río Bravo, situación que mantiene preocupadas a las familias por el humo y la contaminación que genera.

Deyenit Modesto señaló que los incendios se han convertido en una situación recurrente que provoca temor entre los vecinos, quienes tienen que solicitar apoyo cada vez que se presenta una emergencia.

“Se vive con miedo por un incendio, y es lógico, hay que pedir ayuda, porque de repente hay incendios”, comentó.

María Concepción, habitante de la colonia Aquiles Serdán, explicó que el humo y la contaminación representan una preocupación adicional para familias que ya enfrentan diversos problemas de salud.

“Sí nos perjudica, porque estamos enfermos de varias enfermedades, y no nos hacen aprecio de nada, es difícil y necesitamos que nos hagan aprecio”, expresó.

A esta problemática se suma la presencia de numerosos terrenos baldíos que son utilizados como basureros clandestinos, donde vecinos aseguran que se arrojan todo tipo de desechos.

Cleo denunció que uno de estos espacios permanece abandonado y que, pese a los reportes realizados, continúa siendo utilizado para depositar basura.

“Es muy preocupante, allá donde yo vivo, está uno, un solar baldío y ahí tiran de todo, está abandonado”, señaló.

La habitante agregó que existe preocupación entre los vecinos debido a que las autoridades no han atendido el problema, mientras los desechos continúan acumulándose.

Porfirio García también denunció las condiciones en las que se encuentra uno de estos terrenos y señaló que los llamados para que sea limpiado no han tenido respuesta.

“Nadie quiere hacer caso de limpiar, les dice uno y ahí lo deja como quiera, tiran animales y está muy feo ahí”, comentó.

La situación se vuelve todavía más preocupante debido a que algunos de estos terrenos se encuentran frente a escuelas, exponiendo a menores de edad a posibles riesgos sanitarios y de seguridad.

Ferdinando denunció las condiciones de un terreno ubicado frente a la primaria Vicente Lombardo Toledano y pidió la intervención de las autoridades, debido a los constantes incendios que se registran en el lugar.

“Está muy mal la verdad, para toda la ciudadanía, por también al medio ambiente. Y aparte se exponen mucho a los niños de aquí de la escuela”, señaló.

Agregó que el problema requiere atención, ya que el terreno se incendia de manera recurrente y se encuentra prácticamente frente al plantel educativo.

Aurora, otra habitante del sector, señaló que en el terreno se deposita todo tipo de basura y que los incendios ocurren con frecuencia, una situación que consideró todavía más preocupante ante el próximo regreso a clases.

“De todo tiran aquí y constantemente como cada 15 días lo andan aprendiendo, no es justo y menos para los niños que ya van a empezar las clases”, manifestó.

Los vecinos consideran urgente que las autoridades intervengan para retirar la basura, atender los terrenos abandonados y evitar que continúen siendo utilizados como tiraderos clandestinos.

También pidieron establecer medidas para prevenir nuevos incendios, principalmente en los espacios ubicados cerca de escuelas, con el propósito de reducir los riesgos para la salud, el medio ambiente y la seguridad de las familias.