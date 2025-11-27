Denuncian ataques a crías de cocodrilo en colonia de Tampico

Vecinos de Tampico reportan que jóvenes lanzaron piedras a crías de cocodrilo en un canal; aumentan avistamientos y temor ante ejemplares

Crías de cocodrilo que se encontraban en un canal abierto fueron atacadas a pedradas por jovencitos de una colonia en Tampico.

De algunos drenes pluviales han salido lagartos desde uno hasta tres metros y medio que llegan hasta los patios de viviendas en la colonia 15 de mayo, ocasionando el temor de los habitantes.

“Si, ahí salió uno como de dos o 3 metros y que tiene chiquitillos, tiene niños ahí, pues imagínese, usted los ve a los ojos y ya no puede caminar”, dijo Laura una residente de la colonia.

No es el único sector de la ciudad donde los cocodrilos reinan en los drenes, existen más y la población se desespera ante esto.

“Pues es que son un peligro para uno, peligro para todos nosotros y ya se esta haciendo plaga…claro, es que hay unos grandototes y luego dicen que ya hay crías, ya hay mucho Animal”, señalo.

La situación empeora cuando se presentan lluvias, que facilitan la salida de lagartos.

Desde el año 2010 se contabilizan mas de 5 mil registros de avistamientos de cocodrilos fuera de su hábitat en el sur de Tamaulipas.