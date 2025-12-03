Denuncian alzas ilegales de tarifas en rutas urbanas

Aumentan ilegalmente las tarifas en el transporte del sur del estado; usuarios denuncian cobros de hasta $20 pese a que el ajuste oficial aún no entra en vigor

En diversas rutas del transporte público del sur de Tamaulipas comenzaron a registrarse incrementos no autorizados en el costo del pasaje, una práctica que ha provocado molestia entre los usuarios.

Las primeras denuncias surgieron a través de redes sociales, donde pasajeros han expuesto casos de unidades que cobran tarifas superiores sin previo aviso y sin ningún sustento oficial.

Regidores del Cabildo de Tampico pidieron a la población afectada formalizar sus quejas ante la delegación correspondiente, al señalar que sin reportes oficiales no existen bases para sancionar a quienes incurren en estas irregularidades. En algunos casos, se reportó que el pasaje se ha elevado hasta más de $20 pesos, cuando la tarifa vigente sigue siendo de 11.

Miembros del Cabildo recordaron que aunque el subsecretario estatal de Transporte Público, Armando Núñez Montelongo, anunció un ajuste tarifario —de $11 a $12 pesos en la tarifa general y de $8 a $9 pesos en la preferencial—, este no puede aplicarse aún.

El aumento solo será válido cuando sea publicado en el Diario Oficial, lo cual no ocurrió el 1 de diciembre como se tenía previsto. Mientras no exista esa publicación, cualquier alza es considerada ilegal.

También se urgió a la delegación de Transporte Público a abrir canales de comunicación y reforzar la supervisión del servicio.