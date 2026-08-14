Denuncian acumulación de basura en zona centro de Reynosa

La asociación Merecemos Vivir Mejor señaló que los residuos permanecen en calles y banquetas, incluso cerca de puestos de comida

La acumulación de basura en distintos puntos de Reynosa, principalmente en la zona centro, generó fuertes críticas por parte de la asociación civil Merecemos Vivir Mejor, que consideró urgente mejorar las condiciones de limpieza y la imagen urbana de la ciudad.

Luis Osvaldo Casas, presidente de Merecemos Vivir Mejor de Reynosa A.C., señaló que los ciudadanos no deberían enfrentar estas condiciones, especialmente en sectores donde existen puestos de comida, debido al riesgo de que los residuos sean dispersados por el viento.

“Como ciudadanos no merecemos estar pasando por estas condiciones. Como podemos ver aquí a un lado, tenemos puestos de comida y tenemos estas condiciones, con los vientos que tiene la ciudad de Reynosa”, expresó.

El representante de la organización también cuestionó que, mientras persisten problemas de limpieza, algunas autoridades estén enfocadas en buscar cargos públicos para el futuro, en lugar de atender las necesidades inmediatas de la población.

“Todavía ver a las autoridades que son las que deberían de estar atendiendo estos temas, los vemos postulándose para cargos públicos a futuro, cuando deberían de estar atendiendo a la ciudadanía”, afirmó Casas. "Merecemos Vivir Mejor manifestó además su preocupación por las condiciones que se han observado en espacios como la plaza Treviño Zapata, donde, de acuerdo con el dirigente social, los camiones recolectores retiran parte de los residuos, pero dejan basura en calles y banquetas", dijo. "Sí, lo vimos en la plaza Treviño Zapata, vimos que no ha pasado el camión de la basura. Frecuentemente nos hemos percatado de que pasan a recoger la basura, pero dejan todo esto en las vialidades”, explicó.

La situación también fue señalada por ciudadanos que diariamente transitan por el centro de Reynosa, quienes describieron algunas banquetas como lugares sucios y con acumulación de residuos, al grado de que en determinados puntos deben bajar a la calle para poder continuar su recorrido.

La asociación advirtió que el problema no sólo afecta la imagen de Reynosa, sino que puede representar un riesgo para la salud, especialmente cuando los desechos permanecen cerca de establecimientos de comida, zonas comerciales y espacios de recreación.

Ante este panorama, la organización pidió acciones más efectivas para garantizar una adecuada recolección y evitar que la basura permanezca durante largos periodos en la vía pública. Casas también demandó transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a los servicios de la ciudad, al considerar necesario conocer cómo se utilizan y garantizar que sean destinados a resolver las necesidades de la población.

“Hace falta que se transparente mucho, porque se está utilizando recursos públicos para campañas y no se están usando en donde deberían de estarse usando”, afirmó el presidente de Merecemos Vivir Mejor.

La asociación insistió en que las autoridades deben concentrar sus esfuerzos en resolver las necesidades cotidianas de los ciudadanos, particularmente en materia de limpieza, salud e imagen urbana, antes de enfocar su atención en futuras aspiraciones políticas.