Una tienda compartió imágenes de sus cámaras de seguridad y aseguró que entregó información del presunto responsable a las autoridades

Una madre de familia acusó en redes sociales que su hija fue víctima de actos obscenos de un hombre, mientras ellas realizaban compras en un comercio local.

Minutos después, la tienda reveló que sus cámaras de seguridad captaron el momento en que la menor de edad estaba en un pasillo viendo algunos artículos, cuando un joven se acercó por detrás y cometió actos lascivos muy cerca de ella.

En sus redes sociales, la tienda de las conocidas como “tiendas chinas” compartió capturas de pantalla del video, en el que se observa la conducta delictiva del sujeto.

A la vez, emitió un comunicado en el que confirma que, tras revisar todas las grabaciones de vigilancia, pueden probar que ocurrió un incidente en el que un cliente realizó actos obscenos afectando a una clienta.

Afirman que se investigaron los datos del vehículo y se compartió la información con las autoridades correspondientes.

También señalaron estar en la mejor disposición de colaborar por el bien de los menores y de salvaguardar la seguridad y el respeto en sus instalaciones.

Este caso alertó a la comunidad, principalmente a los padres de familia, quienes manifestaron la preocupación por la impunidad con la que actúan los abusadores de menores, y exigieron que se encuentre al responsable y se le castigue conforme a la ley.