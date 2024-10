 Denuncian abandono de la calle José María Cantú, en Reynosa

Vecinos de la colonia Doctores en Reynosa han denunciado el grave estado de abandono en el que se encuentra la calle Doctor José María Cantú, la cual ha pasado de ser una vía estratégica a convertirse en un problema de seguridad y salud.

A pesar de estar ubicada en un área céntrica, a una cuadra del bulevar Morelos, esta calle ha sido ignorada por varias administraciones municipales.

El tramo, que en buenas condiciones podría aliviar el tráfico pesado de la zona, ahora luce como un basurero, lleno de desechos y maleza.

La calle está rodeada de centros comerciales, hospitales, zonas habitacionales y parques recreativos, pero su deterioro la ha vuelto peligrosa tanto para peatones como para conductores.

Los vecinos han expresado su frustración ante la falta de respuesta de las autoridades, quienes, hasta el momento, no han presentado un plan para mejorar la infraestructura de este sector.

"He vivido aquí por 38 años y esta calle siempre ha estado olvidada. A veces la limpian y quitan la maleza, pero es una situación temporal. Aquí están los comercios, el hospital civil, los bomberos, y no entiendo por qué este tramo sigue sin pavimentar. Nosotros, los vecinos, nos hemos organizado para limpiarla, pero tenemos que sacar dinero de nuestros bolsillos, lo que no me parece justo. Incluso pagamos a los recolectores de basura para que se lleven los desechos. Esta situación es insostenible", compartió la señora Eva, vecina afectada.

Los residentes piden urgentemente que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto, mejorando las condiciones de esta calle tan importante para la movilidad de la zona.

Además, señalan que la situación actual no solo genera contaminación, sino que también incrementa los riesgos de inseguridad, afectando a quienes transitan diariamente por este sector de la ciudad.

Los vecinos de la colonia Doctores no están dispuestos a seguir soportando el abandono de esta vialidad y exigen una solución inmediata para garantizar su seguridad y calidad de vida.





