Denuncia paciente del IMSS fallas durante hospitalización

José Luis Gudiño señaló falta de medicamentos, insumos y condiciones adecuadas, mientras el IMSS aseguró que permanece bajo vigilancia médica

José Luis Gudiño Ibarra, paciente internado en el Hospital General Regional No. 6 del IMSS en Ciudad Madero, denunció presuntas deficiencias en la atención médica y condiciones inadecuadas durante su hospitalización.

Señaló que padece desde hace varios años un problema renal que requiere una intervención quirúrgica.

Manifestó que actualmente presenta fuertes cólicos y dolor en la zona de la vejiga y aseguró que durante el periodo de su denuncia no había recibido medicamento para controlar las molestias.

Afirma que desde el jueves no le habían cambiado las sábanas y que no había batas disponibles para los pacientes. Además que sufrió una caída en el baño, debido, según su versión, a que el piso se encontraba mojado.

Recordó que aproximadamente un mes atrás permaneció cerca de 15 horas en el exterior del hospital para exigir atención a su padecimiento. En aquella ocasión le ofrecieron ser atendido por otro médico para colocarle una sonda en la vejiga, procedimiento que rechazó al considerar que podría ocasionarle mayores complicaciones.

Ante esta situación, pidió la intervención de las autoridades del IMSS para que su caso sea revisado y se garantice la atención que requiere.

En respuesta a la denuncia, el IMSS Tamaulipas informó este 7 de septiembre que José Luis Gudiño Ibarra permanece hospitalizado y bajo vigilancia médica, mientras el personal trabaja para lograr las condiciones clínicas necesarias para programar la intervención quirúrgica contemplada en su plan de manejo.

El Instituto señaló que los familiares del paciente han recibido información sobre su evolución y proceso de atención médica, comunicación que, aseguró, se ha mantenido de manera continua desde su ingreso. Asimismo, indicó que la cirugía será programada de acuerdo con las condiciones clínicas que presente.

El IMSS Tamaulipas refrendó finalmente su compromiso de brindar atención médica oportuna, integral y de calidad a sus derechohabientes.

Mientras tanto, el paciente y sus familiares mantienen su inconformidad por el tiempo de espera y las condiciones que, según denunciaron, han enfrentado durante su estancia hospitalaria.