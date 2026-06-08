Denuncia mujer ataque de perro agresivo en Ampliacion Solidaridad

Según su testimonio, el ataque ocurrió mientras se encontraba platicando con otras personas cuando el animal pasó repentinamente y la mordió sin previo aviso.

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Una mujer de la tercera edad, identificada como María Rosario Manzano Sánchez, denunció haber sido mordida por un perro presuntamente agresivo en la colonia Ampliación Solidaridad, situación que ha generado preocupación entre vecinos del sector.

De acuerdo con su testimonio, el ataque ocurrió mientras se encontraba platicando con otras personas cuando el animal pasó repentinamente y la mordió sin previo aviso.

“Estábamos platicando y de repente pasó el perro, se volteó y me mordió”, relató. Señaló además que el animal ya tiene tiempo en la zona, luego de haber sido abandonado.

La afectada indicó que no es el primer incidente, ya que anteriormente el mismo perro intentó atacar a su hija cuando se dirigía a la escuela.

“¿Qué tal si agarra a un niño?”, cuestionó, al expresar su preocupación por el riesgo que representa.

Tras lo ocurrido, dijo haber solicitado apoyo a Protección Civil, pero le informaron que no correspondía directamente a esa dependencia y que existían múltiples reportes similares. En cuanto a la atención médica, mencionó que únicamente recibió una desinfección inicial y posteriormente acudió a un hospital, donde no requirió mayor intervención.

Vecinos también señalaron que el perro habría sido retirado en algún momento, pero posteriormente regresado al mismo lugar, por lo que pidieron que no vuelva a ser liberado en la zona debido a su comportamiento agresivo.

Al respecto, el secretario de Medio Ambiente, Alberto Simone, explicó que las autoridades dan seguimiento a todos los reportes ciudadanos relacionados con presuntas agresiones de animales, aunque reconoció que en algunos casos es complicado proceder por falta de evidencia o porque los hechos ocurrieron tiempo atrás.

Detalló que cada situación debe evaluarse de manera particular, ya que comportamientos como ladrar o defender territorio pueden formar parte de la naturaleza del animal. Sin embargo, precisó que, conforme a la normativa vigente, solo en casos donde se determine que un perro es realmente agresivo o peligroso y no puede ser rehabilitado, se pueden aplicar medidas más estrictas.

El funcionario agregó que existe coordinación con Protección Civil, Cruz Roja y autoridades sanitarias para atender este tipo de reportes, además de contar con el Centro de Bienestar Animal, donde se busca resguardar, esterilizar y promover la adopción responsable de mascotas.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para reportar formalmente estos casos ante la Secretaría de Medio Ambiente, a fin de brindar seguimiento y encontrar una solución que garantice tanto la seguridad de las personas como el bienestar de los animales.