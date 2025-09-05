Denuncia maestra acoso laboral en kínder de Reynosa

Una maestra señaló que se le impidió entrar a su grupo para atender a los menores; directora justificó la medida argumentando que existían quejas de padres

A menos de una semana de iniciado el ciclo escolar, ya surgieron conflictos graves en Reynosa.

En el jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez, una maestra denunció un presunto caso de acoso laboral luego de que se le impidiera entrar a su grupo para atender a los menores.

La directora del plantel justificó la medida argumentando que existían quejas de padres de familia en contra de la docente.

Como protesta, la maestra difundió un video en el que documenta el momento en que se le deja fuera del salón, lo que describió como un castigo escolar con tintes de prácticas del pasado.

En redes sociales, madres de familia de generaciones anteriores salieron en defensa de la maestra afectada.

Señalaron que durante años entregó a los niños con habilidades sólidas de lectura, escritura, identificación de colores, números y transcripción de texto.

De acuerdo con las versiones difundidas, esa misma exigencia en el aprendizaje infantil pudo ser considerada por algunos como maltrato, lo que habría influido en la decisión de la dirección de separarla de su grupo.

La docente afectada, Lady Zúñiga, expresó su preocupación y pidió la intervención de las autoridades.

“Siento que están violentando mis derechos al no ser escuchada, al no ser protegida. No me siento protegida por mi directora, temo por mi seguridad, porque en varias situaciones ella lo ha comentado. No sé con quién esté asesorada, no sé qué esté pasando, pero pido por favor el apoyo a las autoridades inmediatas”, declaró.