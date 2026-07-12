Denuncia alumna presuntos abusos de docentes durante graduación

La estudiante denunció públicamente presuntos actos de hostigamiento, exclusión y abuso por parte de algunos docentes y del director del plantel

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La ceremonia de graduación de la Escuela Telesecundaria "Benjamín S. Peña", ubicada en el sector La Pedrera, tomó otro giro luego de que una alumna de tercer grado utilizara el discurso oficial de despedida para denunciar públicamente presuntos actos de hostigamiento, exclusión y abuso por parte de algunos docentes y del director del plantel, José Luis Reyes Hernández.

Ante padres de familia, alumnos, maestros e invitados especiales, la estudiante relató que durante los tres años que cursó la secundaria enfrentó diversas situaciones que consideró injustas, las cuales, aseguró, estuvieron relacionadas con los conflictos que existían entre las autoridades escolares y su madre, Yesenia Larios González, expresidenta de la Sociedad de Padres de Familia del plantel.

Durante su mensaje, la joven afirmó que fue excluida de actividades académicas y cívicas como la escolta y concursos de oratoria; incluso, señaló que en una ocasión únicamente le otorgaron tres días para preparar su participación en un certamen de oratoria, pese a lo cual obtuvo el segundo lugar a nivel de zona escolar.

Sostuvo que posteriormente se le negó nuevamente la oportunidad de participar en actividades escolares bajo argumentos que calificó como falsos y contrarios a la normatividad educativa, atribuyendo esas decisiones a diferencias personales entre la dirección del plantel y su familia.

En su discurso también criticó el papel de dos docentes, a quienes identificó como el maestro Antonio y la maestra Brenda, por obstáculos que colocaron durante el período de enseñanza, siendo este el momento en el que el auditorio compuesto por los estudiantes, aplaudieron a la joven estudiante.

También cuestionó el actuar de otros profesores y del propio director, al considerar que permitieron o fomentaron actos de hostigamiento y no asumieron su responsabilidad frente a los conflictos.

La alumna concluyó su participación señalando que las experiencias vividas le enseñaron a defender su dignidad, actuar con valores y no permitir que nadie le hiciera sentir que valía menos, exhortando además a sus compañeros a mantenerse firmes ante cualquier acto que consideren injusto.

El discurso fue presenciado por toda la comunidad escolar y varios asistentes lo grabaron en video, material que posteriormente comenzó a difundirse en redes sociales, donde ha generado reacciones y opiniones divididas sobre el manejo de los conflictos dentro de la institución.

Hasta el momento, ni la dirección de la Escuela Telesecundaria "Benjamín S. Peña", encabezada por José Luis Reyes Hernández, ni la Secretaría de Educación de Tamaulipas han emitido un posicionamiento oficial respecto a los señalamientos realizados por la estudiante durante la ceremonia de graduación celebrada este viernes.

De confirmarse los hechos, corresponderá a las autoridades educativas determinar si existe alguna responsabilidad administrativa o iniciar las investigaciones que procedan.