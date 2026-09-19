Demuelen mercados temporales para crear estacionamiento

Las antiguas estructuras en Tampico serán sustituidas por un espacio gratuito para 200 vehículos y un posible paradero de transporte público

Las estructuras de los antiguos mercados temporales de Tampico comenzaron a ser demolidas y desmanteladas para dar paso a un proyecto de estacionamiento gratuito para 200 vehículos y un posible paradero para el transporte público.

Estos espacios ubicados en la calle Héroes de Nacozari en su momento, funcionaron para dar albergue a cientos de comerciantes que debían abandonar sus espacios para dar paso al nuevo mercado municipal en el puerto.

El único problema fue que cuando estos abandonaron las naves temporales y los llevaron a las nuevas estructuras, las autoridades percibieron que no existía suficiente espacio para estacionar los vehículos, y esto complica las cosas cuando se trata de atraer clientela.

“Yo tengo carro y lo debo dejar en la casa porque aquí no hay donde estacionarlo” dijo don Martin, uno de los miles de clientes que asiste mínimo 3 veces por semana a realizar sus compras a estos lugares.

La comunidad que acude regularmente con su coche a realizar las compras a los mercados debe rodearlos continuamente hasta esperar a que se desocupe un espacio y poder colocarlos ahí.

La queja fue sentida por años, por parte de los locatarios, quienes exigieron constantemente un estacionamiento, lo que ahora será una realidad, sin embargo se desconoce la fecha del término de la obra.

Desde el 12 de septiembre comenzó la demolición de estas estructuras.

Actualmente, sólo basura y desechos, es lo que albergaban. Tales espacios que en su momento resultaron útiles para dar cabida a los cientos de oferentes mientras se construya su nuevo espacio.