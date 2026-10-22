Demolerán parte de la primaria Emiliano Zapata por graves daños

Las solicitudes de mejoramiento se han presentado desde hace más de un año, ante el deterioro que representa un riesgo para la comunidad escolar

Los daños estructurales en la escuela primaria general Emiliano Zapata, ubicada en la calle 18 de Marzo de la colonia La Presa, en Reynosa, obligarán a realizar una intervención mayor en uno de sus edificios.

Las solicitudes de mejoramiento se han presentado desde hace más de un año, ante el deterioro que representa un riesgo para la comunidad escolar.

Selena Guadalupe Lugo Torres, madre de familia, advirtió sobre las condiciones del inmueble y señaló que el problema no es reciente, sino que lleva años afectando al plantel.

“Se está cayendo el techo, está muy mal, en un deterioro muy grande, y nos viene presentando el director que es una problemática que tiene años atrás”, expresó.

Tras una revisión, personal del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) confirmó la gravedad de los daños y determinó que será necesario demoler parte de la estructura para reconstruirla.

Sergio Castillo, director del ITIFE, explicó que los trabajos contemplan retirar toda la losa de uno de los edificios, así como una parte de los muros, para después reconstruirlos y colocar nuevos elementos estructurales que permitan garantizar la estabilidad del inmueble.

“Consiste básicamente en demoler toda la losa de este edificio, una parte de los muros también se van a demoler y, de ahí, vamos a construir nuevamente esa parte de muro que se demuele. Vamos a construir lo que llamamos en el tema de ingeniería las piñas y luego vamos a colar las losas”, detalló.

La rehabilitación también incluirá la renovación de las instalaciones eléctricas y de los equipos de aire acondicionado, con el propósito de dejar el edificio en condiciones adecuadas para su funcionamiento.

Castillo aseguró que, una vez concluidos los trabajos, el inmueble contará con instalaciones nuevas y mejores condiciones de seguridad para alumnos y personal educativo.

“Ahora que las intervengamos, la vamos a dejar en perfecta condición, porque incluye también el sistema eléctrico, el tema también de aires acondicionados; va a estar todo nuevo en este edificio”, afirmó.

Para esta obra se contempla una inversión aproximada de tres millones de pesos, con un plazo estimado de ejecución de entre 90 y 120 días, es decir, de tres a cuatro meses.

El director del ITIFE indicó que, dentro de ese periodo, se espera que el edificio quede rehabilitado y en condiciones de volver a operar. Ahora, el reto será cumplir con los trabajos anunciados y garantizar que la comunidad escolar cuente con instalaciones seguras y funcionales.