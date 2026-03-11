Del dolor a la lucha: busca a su hermano desde 2019

Edith González busca desde 2019 a su hermano Azael Treviño García, desaparecido a los 15 años; hoy integra un colectivo de buscadoras en Tamaulipas

Luego de la pesadilla que representó la desaparición de su hermano, de tan sólo 15 años de edad en el año 2019, Edith González inició una búsqueda incansable con la esperanza de reencontrarse con su ser querido. A partir de ese momento, su vida cambió por completo y se integró al colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, convirtiéndose con el paso del tiempo en una mujer inquebrantable dentro de esta causa.

La integrante del colectivo recordó que su hermano, Azael Treviño García, fue privado de la libertad cuando apenas tenía 15 años, hecho que marcó el inicio de una lucha que continúa hasta la actualidad.

“Yo busco a mi hermano, Azael Treviño García, él lo desaparecen el 28 de marzo, se acerca la fecha, ya van a ser siete años del 2019, a sus 15 años se lo llevan y desde esa fecha estoy en esta búsqueda de mi hermano”, expresó.

Durante estos siete años de trabajo y acompañamiento a otras familias, ha logrado participar en el reencuentro de varias personas con sus familiares desaparecidos. En algunos casos, las búsquedas han tenido un final esperanzador al localizarlos con vida; sin embargo, en otros lamentablemente sólo se han encontrado restos.

Estas experiencias han marcado profundamente su vida, pero también han fortalecido su determinación. El proceso de búsqueda constante la llevó a dejar atrás el miedo y a convertirse en una fuente de inspiración para muchas otras personas que atraviesan por la misma situación.

La buscadora explicó que enfrentar la desaparición de un familiar transforma por completo la forma de ver la vida y el miedo deja de ser un obstáculo cuando el objetivo es encontrar a un ser querido.

“Cuando pasas por una situación así ya tocas fondo; cuando tienes un hijo desaparecido o un familiar desaparecido es tocar fondo. Yo siento que no hay peor cosa que te pueda pasar que tener un familiar desaparecido, y realmente ya el miedo no lo sientes, porque lo único que quieres es encontrar a tu familiar. Seguimos en la lucha y vamos a seguir hasta regresar a todos, no solamente a los nuestros, sino a más personas a casa”, señaló.

Actualmente, el colectivo al que pertenece está integrado en su mayoría por mujeres que, al igual que ella, han decidido enfrentar el temor para salir a buscar a sus familiares. Por ello, el mensaje que comparten con la sociedad es claro: perder el miedo y no permitir que más familias tengan que vivir el mismo dolor que ellas enfrentan día a día.

Finalmente, Edith González hizo un llamado a la población, especialmente a las mujeres, para alzar la voz y denunciar cualquier tipo de violencia o injusticia, aprovechando también las herramientas que ofrecen las instituciones y las redes sociales.

“Actualmente ya no son los tiempos de antes, ahorita hay muchas instituciones que defienden los derechos y en especial los derechos de la mujer. Entonces hacer la invitación a las personas de que pierdan el miedo, que no se queden calladas; si sufren violencia o maltrato que denuncien, y si no les hacen caso que alcen la voz más fuerte. Siempre va a haber una autoridad más arriba con quien denunciar, hay que aprovechar las redes sociales para que esta situación no siga pasando; no podemos estar normalizando la violencia”, concluyó.