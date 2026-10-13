Dejarán sus cargos dos funcionarios del gabinete estatal

El gobernador Américo Villarreal señaló que quienes tengan interés en sumarse al proceso electoral todavía están a tiempo de hacerlo

Las aspiraciones electorales rumbo a 2027 comienzan a mover las piezas en el Gobierno de Tamaulipas. El gobernador Américo Villarreal Anaya confirmó que dos secretarios le notificaron su decisión de separarse del cargo para participar en el proceso interno de Morena, mientras una lista de funcionarios estatales contempla posibles candidaturas a alcaldías y diputaciones.

Sin revelar sus nombres, el mandatario señaló que todavía hay integrantes de su equipo que podrían sumarse a la contienda, pues el plazo de registro vence el próximo 18 de octubre.

Al concluir la ceremonia de honores a la bandera, realizada en Palacio de Gobierno, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre cuántos secretarios le habían comunicado su interés por buscar una candidatura a una alcaldía o una diputación.

“Qué me han hecho del conocimiento no les voy a decir quiénes, ustedes investiguen, son dos secretarios, pero los demás todavía están en tiempo, a lo mejor se animan de aquí al 18”, respondió Villarreal Anaya.

Entre los nombres que figuran en las versiones sobre posibles aspiraciones se encuentra Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien dejó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para participar en el proceso interno por la coordinación territorial de Ciudad Victoria, posición vinculada con la eventual candidatura a la alcaldía.

A la contienda por la capital también se ha relacionado a Karl Heinz Becker Hernández, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, así como a Rómulo Pérez Sánchez, quien se separó de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y también ha sido mencionado entre los perfiles interesados en buscar la presidencia municipal.

En la frontera, Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía, aparece entre los nombres vinculados con la alcaldía de Nuevo Laredo. Sobre esa posibilidad, la funcionaria ha señalado: “Ya veremos”, sin descartar una eventual participación.

Las aspiraciones también alcanzarían otros cargos de elección popular. El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, ha sido mencionado como posible aspirante a una diputación federal, al igual que el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González.

En tanto, Tomás Gloria Requena, subsecretario general de Gobierno, figura entre los perfiles relacionados con la contienda por la alcaldía de San Fernando.

Aunque no todos han confirmado su intención de participar ni existe certeza de que todos deban dejar sus puestos en el mismo momento, el proceso interno de Morena comienza a generar expectativas sobre posibles ajustes en la administración estatal.

La convocatoria establece el 18 de octubre como fecha límite para el registro de aspirantes a las coordinaciones municipales. Estas figuras forman parte de la ruta interna del partido rumbo a las elecciones de 2027, por lo que el registro no representa, por sí mismo, una candidatura definitiva.

Con dos secretarios que, según el gobernador, ya le comunicaron su decisión de separarse de sus cargos, y varios funcionarios mencionados como posibles aspirantes, los próximos días serán determinantes para conocer quiénes formalizan su participación y qué cambios podrían producirse en el gabinete de Tamaulipas.