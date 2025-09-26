Dejan en el abandono estación del ferrocarril en Ciudad Victoria

A pesar de su importancia cultural y arquitectónica, el municipio de Ciudad Victoria ha mostrado desinterés en rescatar este patrimonio

La antigua estación del ferrocarril en Ciudad Victoria, Tamaulipas, es un edificio histórico que data de 1890, el cual ha sido testigo del paso del tiempo y el abandono.

A pesar de su importancia cultural y arquitectónica, el municipio de Victoria ha mostrado desinterés en rescatar este patrimonio, no solo la actual administración sino las anteriores que han pasado sin voltear a ver este potencial polo turístico.

A pesar de que la antigua estación del ferrocarril forma parte del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos, ni el INAH ni alguna otra instancia muestran interés por su rehabilitación.

Además, el proyecto del tren de pasajeros anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum no contempla la ruta Tampico- Monterrey, con lo cual se desvanecen en el corto plazo las posibilidades de su reacondicionamiento.

Proyectos presentados

- Plan de Rescate: La diputada local Blanca Anzaldúa presentó en febrero de este año una iniciativa para rescatar el edificio y convertirlo en un espacio cultural y turístico.

El proyecto contempla la posibilidad de que el inmueble funcione como museo, centro recreativo o casa de cultura.

- Rehabilitación: Otro proyecto busca transformar el espacio en un punto de encuentro cultural y recreativo para la comunidad de la capital. Sin embargo, enfrenta desafíos como la negativa de Ferromex a permitir el uso del terreno.

En otras ciudades como Nuevo Laredo se plasma el éxito de un proyecto que podría ser inspiración en la capital tamaulipeca: "Estación Palabra Gabriel García Márquez".

Este centro cultural, ubicado en la Avenida César López de Lara 1020, Sector Aduana, es un ejemplo de cómo un espacio ferroviario abandonado puede transformarse en un vibrante núcleo cultural.

Detalles del plan

- Preservación de la Gastronomía Local: El rescate de la estación incluirá la preservación de la gastronomía típica del lugar, como los tradicionales "tacos de la estación" y demás antojitos que durante décadas se han vendido en sus alrededores.

Desafíos

- Falta de Recursos: La falta de recursos y la burocracia han impedido que los proyectos se materialicen.

- Desinterés del Municipio: El municipio de Victoria ha mostrado desinterés en rescatar la estación, lo que ha llevado a la pérdida de su valor arquitectónico y cultural.

Hoy se ha convertido en nido de indigentes y maleantes, además de acumular grandes cantidades de basura que lo convierten en un repugnante sitio para quienes desean tomarse una fotografía.

Importancia cultural

- Patrimonio Histórico: La estación del ferrocarril es un patrimonio histórico y cultural de Ciudad Victoria y Tamaulipas.

- Atractivo Turístico: Su rescate y conservación podrían convertirla en un atractivo turístico importante, generando beneficios económicos y culturales para la comunidad.

Próximos pasos

- Gestión y Coordinación: La diputada Anzaldúa destacó la importancia de sumar esfuerzos con instituciones públicas y privadas, así como con la ciudadanía en general, para lograr el rescate y preservación de la estación.

- Creación de Conciencia: Se busca crear conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de rescatar este espacio y preservar el patrimonio cultural de la región.