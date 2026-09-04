Deja Nuevo Laredo deuda cero; reporta $7,000 millones en obras

La alcaldesa señaló que al asumir el gobierno en 2021 encontró infraestructura deteriorada, espacios públicos abandonados y deuda de gobiernos pasados

Con la liquidación de una deuda pública de $580 millones de pesos y una inversión superior a $7,000 millones de pesos en obra pública, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal presentó este jueves su Segundo Informe de Gobierno, en el que destacó la recuperación de infraestructura y espacios públicos de Nuevo Laredo.

Ante el gobernador Américo Villarreal Anaya, funcionarios y representantes de la sociedad civil, la presidenta municipal aseguró que uno de los principales logros de su administración ha sido sanear las finanzas municipales y dejar al municipio sin deuda pública.

Explicó que los 580 millones de pesos de deuda habían sido heredados de administraciones anteriores y tenían compromisos de pago hasta 2032, por lo que su gobierno decidió liquidarlos para evitar que la carga financiera continuara sobre las siguientes administraciones y los habitantes de Nuevo Laredo.

“Las y los neolaredenses merecen tener cero deudas”, sostuvo la alcaldesa durante su mensaje.

Como parte del balance de su administración, Canturosas reportó también la ejecución de 1,690 obras públicas, con una inversión superior a los $7,000 millones de pesos, además de la recuperación de 315 espacios públicos, entre plazas, parques y áreas destinadas a la convivencia familiar.

Entre las obras destacadas se encuentra la conclusión del segundo puente vehicular y tramo carretero del Libramiento Mex II, proyecto que permaneció inconcluso durante más de 25 años y para el cual el Ayuntamiento destinó $283 millones de pesos.

La alcaldesa señaló que al asumir el gobierno en 2021 encontró infraestructura deteriorada, espacios públicos abandonados, clínicas cerradas o vandalizadas, parques con problemas de contaminación y escuelas con diversas carencias.

A partir de ese diagnóstico, afirmó, se emprendieron acciones para recuperar espacios públicos y fortalecer la infraestructura urbana y social de la ciudad.

En materia de vivienda, informó que actualmente se encuentran en construcción 6,000 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, mientras que en infraestructura educativa y cultural destacó proyectos como una Infoteca, un Planetario, un Museo de Ciencia y Tecnología, una escuela primaria y una preparatoria.

Canturosas Villarreal sostuvo que su informe no debía limitarse a la presentación de cifras, sino mostrar el proceso de transformación que, afirmó, ha experimentado Nuevo Laredo desde que asumió por primera vez la Presidencia Municipal en octubre de 2021.

Al acto acudió el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien destacó la coordinación entre el Gobierno de Tamaulipas y el Ayuntamiento de Nuevo Laredo para impulsar proyectos de infraestructura y desarrollo.

La alcaldesa entregó previamente una copia de su informe al secretario del Ayuntamiento, Ernesto Ferrara, durante una sesión de Cabildo, para posteriormente trasladarse al Polyforum La Fe, donde presentó ante ciudadanos y autoridades el balance de su segundo año de gobierno.