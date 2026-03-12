Definen plan de jubilaciones en Junta de Aguas de Matamoros

El acuerdo establece que 10 trabajadores serán jubilados durante el mes de marzo, posteriormente se retirarán grupos de cinco empleados cada dos meses

Trabajadores de la Junta de Aguas y Drenaje (JAD) que se encuentran en proceso de jubilación sostuvieron un diálogo para definir la forma en que se aplicará el acuerdo alcanzado recientemente con la empresa para concretar sus retiros.

Buscan respetar acuerdos establecidos en asamblea

Durante la conversación, los empleados coincidieron en que la decisión debe tomarse de manera conjunta, tal como se hizo en la asamblea anterior, con el objetivo de respetar los acuerdos previamente establecidos y garantizar que el proceso sea claro para todos.

Jubilaciones se realizarán de forma programada

En el encuentro se planteó que, debido a la situación financiera del organismo, el proceso de jubilaciones se realizará de forma programada. El acuerdo establece que 10 trabajadores serán jubilados durante el mes de marzo, mientras que posteriormente se retirarán grupos de cinco empleados cada dos meses, hasta concluir con la lista de quienes ya se encuentran en edad de retiro.

Reorganizan grupos para definir etapas del retiro

Para avanzar en el procedimiento, los trabajadores acordaron reorganizar los grupos y definir nuevamente los nombres de quienes integrarán cada etapa, con el fin de dejar establecido en el convenio las fechas y el orden en que se realizará cada jubilación.

Convenio será presentado a trabajadores para su aprobación

Asimismo, se informó que una vez elaborado el convenio se presentará a los trabajadores para su aprobación, destacando que la decisión final debe contar con el respaldo de los propios empleados.

Finalmente, se acordó realizar una nueva reunión en las instalaciones del sindicato, donde revisarán de manera detallada el documento y, en caso de estar de acuerdo, procederán a firmarlo para formalizar el proceso de jubilaciones.