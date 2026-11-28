Mónica Villarreal explicó que Tampico no presentó propuesta para ser Pueblo Mágico, pero destacó que sus atractivos naturales, históricos y deportivos

Tampico no ha presentado propuesta para ser Pueblo Mágico, ya que cubre algunos de los requisitos que exige la denominación, pero se considera una ciudad mágica.

Así lo afirmó la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, en el marco del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, que se realiza en Tampico con la presencia de los 177 Pueblos Mágicos del país.

“Nos sentimos muy agradecidos con el Gobierno Federal, con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y por supuesto con la secretaria de Turismo, quienes impulsan grandemente a municipios como el nuestro, que tiene toda esa riqueza cultural, gastronómica, de naturaleza, y que este tipo de eventos nos permite exponernos a nivel nacional e internacional”, expresó.

La alcaldesa destacó también el impulso del gobernador Américo Villarreal Anaya al turismo de Tamaulipas.

“Sin duda, nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya es un fuerte impulsor del turismo de nuestro estado”, dijo.

Tampico, aseguró, tiene todas las condiciones para albergar eventos de turismo de reuniones y de convenciones. La muestra, afirmó, es el evento de talla nacional que hoy se realiza en la ciudad.

"Los esperamos con los brazos abiertos. Nuestro objetivo es generar ese interés por nuestro municipio y, sobre todo, que vean toda esa riqueza cultural, artesanal, gastronómica que tenemos que ofrecer para México y el mundo”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de buscar la denominación de Pueblo Mágico, fue directa: no se ha hecho propuesta.

“No hemos hecho una propuesta para que podamos ser Pueblo Mágico porque creo que son ciertos requisitos y algunos de ellos como ciudad no los cubrimos”, reconoció.

Pero, añadió, Tampico puede considerarse una ciudad mágica por sus activos naturales, históricos y deportivos.

“Tenemos 42 mil metros de lagunas alrededor de nosotros, tenemos una reserva histórica hermosísima, un entorno natural inigualable, nos llaman la capital de la pesca porque tenemos conexión directa al Río Pánuco, al Río Tamesí y al Golfo de México”, explicó.

Esa conexión, dijo, la convierte en un punto específico para el turismo deportivo, además de contar con infraestructura de canchas de voleibol, basquetbol y gimnasia rítmica, donde ya se han albergado eventos de talla nacional.

Eso, afirmó, ha puesto a Tampico en los ojos de muchos touroperadores que buscan espacios para albergar eventos nacionales.

El mayor activo, concluyó, es su gente.