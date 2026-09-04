Defiende alcaldesa de Tampico la instalación masiva de topes

Mónica Villarreal dijo que en su gobierno se mantiene una política de escuchar peticiones de la comunidad, por lo que atendieron solicitudes para instalarlos

“Detrás de un tope hay una historia”. Con estas palabras, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, se defendió de las críticas que han ocasionado topes y reductores que fueron colocados en diferentes vialidades de la ciudad.

La postura de la alcaldesa surgió luego de que el expresidente municipal Fernando Azcárraga López publicara en sus redes sociales un artículo en el que cuestionó que cada vez sean más los topes instalados en las calles de la ciudad.

Dijo que en su gobierno se mantiene una política de escuchar peticiones de la comunidad y a últimas fechas atendieron varias solicitudes para instalación de los topes, ante alta incidencia de accidentes, algunos con resultados mortales.

“Atrás de cada tope hay una historia de un accidente, hay una historia de una persona que perdió la vida, hay una historia de una persona que quedó inválida, hay una historia de una persona que no llegó a su casa”, expresó.

Las opiniones se encuentran divididas, pues mientras una parte de la comunidad aplaude la instalación de estos reductores obstáculos viales, hay otros automovilistas que señalan que no se perciben y podrían originar más incidentes.

Aseguró que, desde la instalación de esta medida, no se ha registrado un solo accidente en ese punto, por lo que consideró que mantener una velocidad controlada contribuye a mejorar las condiciones de seguridad vial.

La presidenta municipal reconoció que lo ideal sería que los conductores respetaran los límites de velocidad y los señalamientos viales sin necesidad de colocar reductores, pero lamentó que no todos los automovilistas atiendan estas disposiciones.

Reconoció que falta mucho para lograr una cultura vial al 100% en Tampico y que, a la par que se inaugura en las calles, la población pueda comprender la importancia de respetar señalamientos viales y conducir con precaución.

Quisiéramos, cada vez que inauguramos una calle, invitar a la concientización, al respeto de los límites de velocidad y de los señalamientos viales. Lamentablemente, no todos estamos en esa sintonía”, comentó.