Decomiso de hidrocarburo en Reynosa sigue sin detenidos

La Fiscalía General de la República continúa con los peritajes correspondientes para determinar la composición del líquido y deslindar responsabilidades

A pesar de la magnitud de los operativos federales realizados en Reynosa, que dejaron el aseguramiento de casi 3.9 millones de litros de una sustancia con características similares a hidrocarburo, hasta el momento las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han revelado avances en las investigaciones.

Las acciones fueron realizadas los días 21 y 22 de julio por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República y Seguridad Física de Pemex, en dos predios ubicados en el municipio.

Aseguran inmuebles, tanques, pipas y tractocamiones

En ambos operativos fueron asegurados dos inmuebles, 3 millones 878 mil 900 litros del presunto hidrocarburo, 40 tanques de almacenamiento de distintos tipos, nueve pipas, ocho tractocamiones y 20 motobombas, además de diversos equipos utilizados para el almacenamiento y manejo del líquido.

Pese al importante aseguramiento, las autoridades federales mantienen bajo reserva la ubicación exacta de los predios y no han dado a conocer quiénes podrían estar relacionados con la operación de los inmuebles o el posible destino del combustible asegurado.

FGR continúa con los peritajes

La Fiscalía General de la República continúa con los peritajes correspondientes para determinar la composición del líquido y deslindar responsabilidades. Sin embargo, a varias semanas de los hechos, no existe información pública sobre detenciones ni sobre el avance de las indagatorias derivadas de uno de los mayores decomisos registrados recientemente en Reynosa.