Decomisan millonaria carga de fentanilo en tres tráileres

En cuatro casos distintos este fin de semana, agentes de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, decomisaron droga valorada en más de tres millones de dólares.

El primer caso ocurrió el viernes 19 de septiembre en el Puente Internacional del Comercio Mundial, cuando un oficial de CBP remitió a revisión secundaria un tráiler conducido por un ciudadano mexicano de 39 años de edad.

El tractocamión Freightliner modelo 2011 fue revisado con un sistema de inspección no intrusiva, así como por un oficial canino, y se descubrieron 32 paquetes con 34 kilos de fentanilo dentro del tractocamión comercial.

Los narcóticos tenían un valor en la calle de 1 millón 746 mil 880 dólares.

Más tarde ese mismo día, en el mismo cruce fronterizo de carga, un oficial de CBP envió a revisión secundaria a un ciudadano mexicano de 46 años que conducía un tractocamión Freightliner modelo 2011.

“Tras una inspección canina y un sistema de inspección no intrusiva, los oficiales de la CBP descubrieron un total de 20 paquetes con 20 kilos de fentanilo y cuatro paquetes con 45 kilos de cocaína dentro del tractocamión comercial”, refiere un comunicado de CBP.

Los narcóticos tenían un valor en la calle de 1 millón 74 mil 96 dólares en conjunto.

Ese mismo día, se produjo una tercera incautación en el Puente del Comercio Mundial, cuando se revisó un tractor Kenworth modelo 2005 conducido por un ciudadano mexicano de 48 años de edad.

Tras una inspección canina y un sistema de inspección no intrusiva, los oficiales descubrieron 16 paquetes con 37.12 libras de cocaína y un paquete con 0.10 libras de fentanilo dentro del tractor comercial. Los narcóticos tenían un valor total en la calle de 498 mil 236 dólares.

"Las recientes incautaciones en el Puerto de Entrada de Laredo demuestran el compromiso inquebrantable de nuestros oficiales para proteger a nuestra nación de la amenaza de los narcóticos ilícitos", declaró el director del Puerto de entrada, Alberto Flores.

"Gracias a su vigilancia, experiencia y dedicación, interceptamos con éxito más de 3.7 millones en narcóticos fuertes en tan solo cuatro incidentes. Estas incautaciones resaltan el papel crucial que desempeña nuestro puerto en la protección de nuestras comunidades y la integridad de nuestras fronteras".

El decomiso número cuatro ocurrió el domingo 21 de septiembre, en el Puente Internacional “Juárez-Lincoln”, a donde se presentó un ciudadano estadounidense de 31 años que conducía una Dodge Ram modelo 2014, y fue enviado a inspección secundaria.

Los agentes encontraron ocho paquetes con 14.55 libras de heroína y 24 paquetes con 4.58 libras de metanfetamina dentro de las pertenencias del sujeto. Los narcóticos tenían un valor total en la calle de 405 mil165 dólares.

“Los narcóticos incautados en los cuatro casos tenían un valor total en la calle de $3,724,377. Además, la CBP embargó tres tractores y un vehículo. Los cuatro conductores en los decommisos fueron arrestados. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional están investigando las incautaciones”, menciona el comunicado de CBP.