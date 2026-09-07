Decomisan metanfetaminas por 2.5 MDD en puente de Laredo

Agentes de CBP hallaron más de 280 libras de presunta metanfetamina ocultas dentro de una camioneta en el cruce fronterizo.

Un cargamento de metanfetaminas valuadas en 2 millones 500 mil dólares fue decomisado por Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, en el puente internacional 2 “Juárez-Lincoln” entre Laredo y Nuevo Laredo.



El caso ocurrió el martes 25 de agosto cuando un vehículo Honda CR-V modelo 2011 llegó al cruce fronterizo con intención de ingresar a Estados Unidos y, tras una alerta canina durante la inspección primaria, fue remitido a una inspección secundaria.

Durante la revisión, los agentes de CBP descubrieron 280.47 libras de presunta metanfetamina oculta en el vehículo.

Los narcóticos tienen un valor estimado en el mercado ilícito de 2 millones 579 mil dólares.

Por ello, las autoridades de CB incautaron el cargamento y el vehículo, mientras que agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos investigan el caso.

Autoridades del lado americano informaron que trabajan diariamente en el puente internacional para establecer una frontera más segura, impidiendo que extranjeros con antecedentes penales peligrosos, armas y narcóticos ilícitos entren a Estados Unidos.