Decomisan fuerzas federales 117 kilos de cocaína en Tamaulipas

Durante la revisión de una camioneta pick up en color blanco, los agentes localizaron diversos compartimentos alterados donde se ocultaban paquetes con droga

En un operativo coordinado entre fuerzas federales se logró el aseguramiento de 117 kilos de cocaína y la detención de dos personas en un punto de revisión ubicado en el estado de Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de abril, mientras las autoridades realizaban labores de inspección en el puesto de control militar de Jaumave, situado sobre la carretera 101, en el tramo que conecta Tula con Ciudad Victoria.

Participan fuerzas federales en operativo

Fue un trabajo en conjunto entre elementos de la Policía Federal Ministerial, que depende de la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo el liderazgo de Omar García Harfuch.

Las acciones se originaron por trabajos de investigación vinculados a la carpeta C.I. FED/TAMPS/CDVIC/0000641/2026, iniciada previamente por autoridades federales.

Ocultaban droga en compartimentos del vehículo

Durante la revisión de una camioneta pick up en color blanco, los agentes localizaron diversos compartimentos alterados donde se ocultaban paquetes con droga.

En total, fueron asegurados 117 paquetes rectangulares, de un kilo cada uno, que contenían cocaína, con un peso aproximado de un kilo por envoltorio ubicados en el piso, las calaveras y las salpicaderas, del vehículo en el que se desplazaban.

Al menos 99 presentaban distintivos con las leyendas “VITAFER-L” y “Gold”, además de la figura de un león, mientras que otros 18 estaban marcados con etiquetas en colores rojo y blanco, incluyendo la imagen de un vehículo y la palabra “Mercedes Benz”.

Detienen a dos personas y aseguran unidad

En el lugar fueron detenidas dos personas, un hombre y una mujer, quienes presuntamente transportaban la droga, de acuerdo con las primeras indagatorias, ambos habrían salido del estado de San Luis Potosí con destino a Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Además del narcótico, se aseguraron dos teléfonos celulares y la unidad en la que se trasladaban.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica y posibles vínculos con redes de tráfico de drogas.