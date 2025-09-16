Decomisan droga oculta en cargamento de mangos

Un contrabando de 16 millones de dólares en metanfetamina, fue detectado oculto entre un cargamento de mangos dentro de un tráiler

Un contrabando de 16 millones de dólares en metanfetamina, fue detectado oculto entre un cargamento de mangos dentro de un tráiler que se dirigía de México a Estados Unidos.

Oficiales de la Aduana y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, informaron sobre este decomiso en el Puente Internacional del Comercio Mundial, a través de un comunicado difundido este lunes.

“Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo en el Puente del Comercio Mundial desbarataron un intento de contrabando de narcóticos, incautando 16 millones de dólares en presunta metanfetamina oculta en un cargamento de mango congelado”, refiere el comunicado.

Alberto Flores, director del puerto de entrada de Laredo, señaló que ya en otras ocasiones han detectado drogas ocultas en embarques de comida fresa.

“No es inusual encontrar narcóticos fuertes mezclados con productos frescos, y nuestros oficiales emplearon una combinación efectiva de detección selectiva y herramientas de alta tecnología para desmantelar este importante cargamento de metanfetamina.

“Las incautaciones de narcóticos fuertes a esta escala subrayan no solo la naturaleza generalizada de la amenaza de las drogas, sino también nuestro firme compromiso de mantener nuestra frontera segura”, expresó.

El decomiso ocurrió el martes nueve de septiembre en el Puente Tres, cuando un oficial de CBP remitió un tráiler que transportaba un cargamento de mango congelado para una inspección secundaria.

Tras un escaneo del sistema de inspección no intrusiva y un rastreo canino, los oficiales de CBP descubrieron 733 paquetes con 1 mil 790.59 libras de presunta metanfetamina ocultas en el cargamento.

Los narcóticos tienen un valor estimado en la calle de 16 mil 006,837 dólares.

Agentes de CBP embargaron los narcóticos y agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional iniciaron una investigación criminal sobre este caso.